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Escándalo en Nordelta: un vecino quedó bajo investigación tras ser filmado mientras disparaba contra carpinchos

La denuncia fue presentada por la Asociación Vecinal de Nordelta luego de que un hombre fuera filmado mientras efectuaba disparos contra carpinchos desde el jardín de su casa. La Justicia investiga presunto maltrato animal, la tenencia y portación de armas y posibles amenazas a vecinos.

Un vecino quedó bajo investigación tras ser filmado mientras disparaba contra carpinchos. (Foto: captura de video)

Un vecino quedó bajo investigación tras ser filmado mientras disparaba contra carpinchos. (Foto: captura de video)

Un vecino de Nordelta quedó bajo investigación judicial tras ser filmado mientras disparaba contra carpinchos desde el borde de la pileta de su vivienda, ubicada en el barrio Los Alisos. El episodio ocurrió el 17 de septiembre y derivó en una denuncia por presunto maltrato animal y riesgo para la seguridad de los residentes.

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Las imágenes muestran al hombre caminando por el jardín de la propiedad con un arma de fuego y efectuando disparos en dirección a un grupo de animales que se encontraba en el predio. Tras la difusión del material, vecinos alertaron a la guardia del barrio y la administración avanzó con una presentación judicial.

Como parte de la investigación, la Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en la vivienda para llevar adelante distintas pericias vinculadas con la causa.

Qué investiga la Justicia

El expediente fue encuadrado inicialmente bajo la Ley Nacional de Protección Animal N.º 14.346. Sin embargo, los investigadores también analizan posibles infracciones relacionadas con la tenencia y portación de armas, además de denuncias por presuntas amenazas a vecinos.

Las sanciones que podrían derivarse de la investigación varían según la eventual calificación de los hechos. Entre ellas se contemplan penas por maltrato animal y otras figuras vinculadas a la caza de fauna en ambientes preservados, que pueden alcanzar hasta tres años de prisión.

Vecinos del barrio señalaron que no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo y aseguraron que algunas personas habrían recibido intimidaciones para evitar que aportaran testimonios o pruebas ante la Justicia.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El hallazgo de un carpincho herido

En medio de la investigación también se reportó el hallazgo de un carpincho con heridas en el sector del helipuerto de Nordelta. La situación generó nuevas consultas sobre un posible vínculo con los disparos denunciados.

No obstante, hasta el momento no se determinó el origen de las lesiones. Entre las hipótesis evaluadas figuran tanto heridas provocadas por proyectiles como daños ocasionados por aves carroñeras. Vecinos señalaron que alrededor del animal muerto se observó la presencia de caranchos.

El crecimiento de la población de carpinchos

El caso volvió a poner en discusión la convivencia entre los residentes y los carpinchos en Nordelta. De acuerdo con los datos relevados en la zona, la población de estos animales se duplicó durante los últimos cuatro años y mantiene un crecimiento superior al 25% anual.

La expansión de la especie generó reclamos de algunos habitantes por daños en jardines y vegetación, además de situaciones de conflicto con mascotas. También se registran frecuentes atropellamientos en calles internas cercanas a las lagunas.

La población de estos animales se duplicó durante los últimos cuatro años. (Foto: archivo)

La población de estos animales se duplicó durante los últimos cuatro años. (Foto: archivo)

Aunque la velocidad máxima permitida en el complejo es de 40 kilómetros por hora, los accidentes continúan produciéndose y forman parte de una problemática que preocupa tanto a vecinos como a especialistas en conservación.

La postura de la Asociación Vecinal

La Asociación Vecinal Nordelta confirmó que entregó toda la documentación y el material audiovisual reunido para colaborar con la investigación judicial.

Además, remarcó que el uso de armas dentro de sectores residenciales representa un riesgo para la seguridad de los habitantes y sostuvo que la protección de la fauna y la convivencia comunitaria constituyen aspectos prioritarios para el barrio.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia deberá determinar las responsabilidades correspondientes en un caso que volvió a exponer el debate sobre la presencia de carpinchos en zonas urbanizadas de Nordelta.

En pocas palabras

  • Vecino de Nordelta: Investigado tras ser filmado disparando contra carpinchos desde su casa.
  • Denuncia y Allanamiento: Imputan maltrato animal, tenencia de armas y amenazas; allanaron la vivienda.
  • Debate por Carpinchos: El caso reaviva la discusión sobre la convivencia y el aumento de la población de estos animales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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