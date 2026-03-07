Wanda Nara mandó al frente a Maxi López en MasterChef y habló de la promesa que no pudo cumplir
Con su característico humor, la conductora relató los problemas que atravesó durante su relación con el futbolista y desató un divertido ida y vuelta que hizo estallar de risas al estudio. Aquí, el picante reclamo de Wanda Nara a Maxi López.
7 mar 2026, 10:43
Con la recta final cada vez más cerca en MasterChef Celebrity (Telefe), los famosos redoblan esfuerzos para conquistar al jurado y asegurarse un lugar en la definición del certamen. No obstante, entre desafío y desafío en la cocina, el reality también deja espacio para momentos distendidos y charlas cargadas de humor. En ese contexto, durante la emisión del viernes, Wanda Nara protagonizó un inesperado intercambio con Maxi López al recordar algunas promesas que, según contó, nunca se cumplieron durante su relación.
El clima en el estudio se volvió rápidamente divertido cuando el tema de conversación giró en torno a las promesas que los participantes se habían hecho a lo largo de la competencia. Fue Ian Lucas quien tomó la palabra para sumarse a la consigna y comentó: “Joaqui, vos me hiciste una promesa, que íbamos a llegar juntos a la final”.
En ese momento, Maxi López, exdelantero de River Plate, decidió involucrar a la conductora en la charla y lanzó una pregunta directa: “¿A vos te hicieron alguna vez una promesa, Solange?”.
La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar y provocó las primeras risas del grupo. Con ironía, disparó: “Muchas, incumplidas todas”. La frase despertó la curiosidad de Marixa Balli, quien quiso saber si alguna de esas promesas provenía de alguien presente en el estudio.“¿Alguien presente te hizo una promesa?”, preguntó.
Sin dudar, Wanda apuntó directamente hacia su expareja y recordó una situación del pasado: “Sí, Maxi. Fidelidad hasta que me muera. Tres meses y ya era cornuda”. La reacción en el estudio fue inmediata y el comentario generó carcajadas entre los demás participantes.
Lejos de quedarse callado, Maxi López respondió con humor y apeló a una metáfora inesperada:“La letra chiquita, sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón. 11 conteiners se llevó”. El comentario desató aún más risas en el estudio y alimentó el clima distendido del momento.
Acto seguido, la conversación siguió por otro carril cuando comenzaron a hablar de las pertenencias de Wanda que habrían quedado en Turquía. En medio de la charla, Cachete Sierra intervino con una pregunta curiosa: “¿Se ahorra en carteras? ¿En qué invertís?”.
Mientras Wanda Nara respondió que efectivamente invierte en ese tipo de artículos, los participantes bromearon sobre la cantidad de carteras que tiene y sobre cuántas de ellas continúan en el exterior. “¿Cuántas tenés Wanda? ¿Las tenés contadas? ¿No tenés un número?”, quiso saber Evangelina Anderson.
“Tenías un número pero bajaron”, deslizó pícaro Cachete Sierra, a lo que Maxi López agregó con picardía:“Claro, tenía pero bajaron, las está usando”.
Las bromas derivaron en una referencia indirecta a la China Suárez, lo que generó sorpresa entre Evangelina Anderson y Marixa Balli. En ese momento, Wanda reafirmó lo que había mencionado: “La ropa, todo, sí he visto… pero las voy a recuperar”.
Así, entre risas, ironías y recuerdos compartidos, el intercambio dejó en evidencia la dinámica relajada que mantienen Wanda Nara y Maxi López dentro del programa, aportando uno de los momentos más comentados de la noche.
De qué manera Wanda Nara borró todo rastro de su pasado con Mauro Icardi en Italia
En medio de sus vacaciones en Europa junto a Martín Migueles, la semana pasada Wanda Nara pasó por su casa de Milán, volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y generó comentarios con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su ex pareja, Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity(Telefe) estuvo en la casa que tiene en la ciudad italiana y compartió con sus seguidores algunos detalles del proceso de orden que está realizando en la propiedad. A través de sus historias de Instagram, publicó una foto en la que se observan distintos muebles y elementos de decoración que decidió desechar.
Junto a la imagen, la mediática explicó qué estaba haciendo con esos objetos y dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores. “Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”, escribió, dejando en claro que está reorganizando el lugar y desprendiéndose de varias pertenencias.
Entre los distintos artículos que aparecían en la foto hubo uno que no pasó desapercibido para quienes miraron con detenimiento la publicación. Se trataba del respaldo de una cama pintado sobre un fondo blanco que tenía las iniciales de ambos: las de Wanda Nara y Mauro Icardi.
Ese pequeño detalle fue suficiente para que muchos interpretaran el gesto como un símbolo del presente que atraviesa la empresaria en relación con su pasado sentimental. Para varios usuarios, el hecho de dejar atrás ese objeto podía leerse como una señal cargada de significado en medio de la distancia que mantiene con el futbolista.
La escena no tardó en saltar de las redes a la televisión. El tema fue analizado en DDM(América TV), donde los panelistas repararon en ese particular elemento que aparecía en la imagen publicada por la conductora. Allí, Santiago Riva Roy se refirió al detalle que generó comentarios y remarcó: "Está tirando el acolchado con las iniciales de ella y Mauro".
A su turno, Franco Torchia sumó una mirada irónica sobre la situación y lanzó una frase que despertó risas en el estudio: "Es un lindo gesto humanitario. En este momento del mundo queda bárbara, tirando lo que media humanidad o más necesita".
Así, lo que comenzó como una simple publicación doméstica terminó convirtiéndose en un nuevo episodio mediático que volvió a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y Mauro Icardi, una pareja cuya historia sigue generando repercusiones cada vez que alguno de los dos realiza un gesto en redes.