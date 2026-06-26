La llamativa reacción de Marley cuando le preguntaron por Flor Peña tras su salida de Luzu TV

El escándalo se desató el 18 de junio cuando Florencia Peña anunció en vivo, en el programa El Show del Verano de Luzu TV, la muerte del padre de Lionel Messi. La información era falsa. Horas después, Occhiato anunció la desvinculación de la conductora y de los productores del ciclo. Peña pidió disculpas públicas y confirmó su salida del canal.

¿Se pudrió todo entre Marley y Flor Peña?

Tras la fake news que Florencia Peña difundió al aire en Luzu TV sobre la supuesta muerte de Jorge Messi y la decisión de Nico Occhiato de levantar el programa que compartía con Marley, surgió un nuevo frente en el escándalo: la tensión entre Peña y su histórico amigo, que se mantuvo llamativamente en silencio mientras ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera. Marina Calabró y Guido Záffora lo pusieron en palabras en su programa radial de El Observador: "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea".

Marina sumó un antecedente que ilustra la lealtad unilateral que Florencia habría sostenido en esta amistad: "Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor". Y Záffora cerró con el estado anímico actual de la actriz: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal".