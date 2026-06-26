La llamativa reacción de Marley cuando le preguntaron por Flor Peña tras su salida de Luzu TV

Marley habló desde Estados Unidos, donde está cubriendo el Mundial 2026, y eligió bajarle el tono a la polémica que desató la salida de Florencia Peña de Luzu TV tras la fake news sobre la muerte del padre de Messi.
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En una nota con PrimiciasYa, Marley habló sobre el escándalo con Flor Peña por la noticia falsa sobre la muerte de Lionel Messi.
Marley habló desde Estados Unidos, donde está cubriendo el Mundial 2026, y eligió bajarle el tono a la polémica que desató la salida de Florencia Peña de Luzu TV tras la fake news sobre la muerte del padre de Messi.
En diálogo con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV), el conductor se mostró ajeno al escándalo. "Estoy muy contento. Feliz con todo lo que está pasando. Lo estamos viviendo en familia, con mis hijos", arrancó el conductor antes de ser consultado por el caso.
Cuando le preguntaron por la polémica, fue tajante: "Todo tiene solución. Hacen demasiado barullo en la tele. Con Florencia tengo la mejor relación y con Nico también. Hay mucha exageración televisiva".
Sin embargo, un detalle que aportó Marina Calabró al aire matizó esa aparente calma. La conductora reveló que, cuando el cronista le preguntó a Marley de qué lado estaba —si del de Flor o del de Nico Occhiato—, la respuesta fue: "Yo soy equidistante". Una frase que, para la periodista, deja en evidencia que las cosas entre Marley y Peña no quedaron del todo bien.
El escándalo se desató el 18 de junio cuando Florencia Peña anunció en vivo, en el programa El Show del Verano de Luzu TV, la muerte del padre de Lionel Messi. La información era falsa. Horas después, Occhiato anunció la desvinculación de la conductora y de los productores del ciclo. Peña pidió disculpas públicas y confirmó su salida del canal.
Tras la fake news que Florencia Peña difundió al aire en Luzu TV sobre la supuesta muerte de Jorge Messi y la decisión de Nico Occhiato de levantar el programa que compartía con Marley, surgió un nuevo frente en el escándalo: la tensión entre Peña y su histórico amigo, que se mantuvo llamativamente en silencio mientras ella atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera. Marina Calabró y Guido Záffora lo pusieron en palabras en su programa radial de El Observador: "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea".
Marina sumó un antecedente que ilustra la lealtad unilateral que Florencia habría sostenido en esta amistad: "Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor". Y Záffora cerró con el estado anímico actual de la actriz: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal".