La opositora Corina Machado denunció un atentado en su contra y responsabilizó a Maduro

Las elecciones serán el próximo 28 de julio en un clima de altísima irregularidad como para pensar en verdaderas elecciones libres.

Edumundo González Urrutia es el único candiato opositor que logró sortear todos los inconvenientes de la justicia electoral bolivariana. La misma que le prohibió a Machado ser candidata: la acusa de traidora a la Patria y le impide por 15 años presentarse a cualquier cargo electivo.

Atentado contra Machado en Venezuela

La mujer quelleva adelante la campaña para terminar con el régimen chavista recorre todo el país en automóvil. El gobierno bolivariano hasta le ha prohibido viajar en avión para que se dificulte su traslado en los actos proselitistas. Pero nada la detiene y a cada ciudad que llega, la acompaña una multitud. En todos lados, la convocatoria es la misma: a votar por el único candidato opositor de verdad: Edmundo González Urrutia. Los demás son meros títeres del chavismo para dar apariencia de una elección transparente.

Pero los dichos chocan con los hechos. En medio de la campaña electoral, Corina Machado tuvo que interrumpir su viaje. Los autos en los que se desplaza su caravana fueron vandalizados. Ella misma lo mostró en un video que subió a las redes. Los autos aparecieron pintados con manchas y carteles en Blanco en contra de la oposición que va a enfrentar a Nicolás Maduro.

Pero lo más grave, es que revisando los vehículos observaron que los caños que llevan el líquido de los frenos habían sido cortados mientras la comitiva descansaba en Barquisimeto. Venían de Portuguesa e hicieron un alto antes de proseguir a Caracas. Pero durante la noche, alguien cortó los frenos del auto en que se desplazaba Corina Machado. Por fortuna lo vieron antes de intentar avanzar con ese auto hacia la capital venezolana. No tenía manera de frenar una vez tomada velocidad.

auto vandalizado de Machado.jpg Vandalizaron el auto en el que se desplaza la opositora Corina Machado en Venezuela. (Foto: A24.com)

Maduro responsable de la seguridad de Machado

Queda solo 10 días de campaña, pero los acontecimientos se vuelven cada vez más peligrosos. No solo por lo que pudo implica viajar en un auto sin frenos. Hace pocos días , secuestraron a Milcíades Ávila. Es un hombre clave para la dirigente opositora ya que desde hace 10 años, se ocupa de su seguridad personal. Desde hace dos días no se sabe nada de él. No solo temen por su vida. También creen que pueda ser posible que la justicia chavista promueva la detención de líderes opositores - ¿incluso la del candidato presidencial? - invocando una "supuesta confesión golpista" del custodio secuestrado.

Y por si todo esto fuera poco. Nicolás Maduro, en su último acto de campaña amenazó que si no resulta triunfante en las próximas elecciones, Venezuela sufrirá un "baño de sangre".

maduro responsable de la seguridad .jpg Corina Machado advierte que cualquier episodio de violencia o inseguridad que sufra la oposición, será responsabilidad total y absoluta de Nicolás Maduro. (Foto: Cuenta de X de Corina Machado.)

Por eso, en uno de sus mensajes por las redes sociales, Machado dejó bien en claro la responsabilidad por lo que pueda suceder en el final de la campaña y el proceso electoral: "Hago responsable a Nicolás Maduro de la integridad física de Milciades Ávila y de la de las otras 24 personas de nuestros equipos secuestrados y hoy presos de la tiranía".