Venezuela: la oposición se entusiasma ante una posibilidad cierta de derrotar a Nicolás Maduro

Embed

Pero de ese golpe, de la debilidad, la oposición sacó la fortaleza necesaria para esta campaña electoral. La figura presidencial es Edmundo González Urrutia, diplomático, profesor e historiador, de 74 años. De todos modos, la bandera principal, el estandarte de la campaña, lo lleva María Corina Machado. Ingeniera industrial y profesora, usa la energía de sus 57 años para recorrer toda Venezuela, pregonando que llega una nueva era para el país: sin el chavismo.

El candidato y la locomotora de la campaña electoral

Tal vez, al oficialismo bolivariano se le escapó una jugada. O, como se dice ahora, "no lo vieron venir". Machado no puede ser candidata ni a esta elección ni a nada por los próximos 15 años. Tampoco se le permite hacer viajes en avión. Pero no está presa y puede circular por toda la geografía de Venezuela. Entonces, hace una campaña electoral enorme. Viaja en cualquier medio que reemplace al avión a todos los rincones de su país. Y el mensaje es el mismo en todos lados: "Esta vez es nuestra oportunidad. Derrotaremos a Maduro y al chavismo".

corina machado en campaña.jpg Corina Machado lleva el mensaje para derrotar a Maduro por todos los rincones de Venezuela (Foto: gentileza El Universal).

La enseñanza de 2018 y el pleno poder a Maduro

La oposición comprendió que las denuncias internacionales contra el régimen chavista no bastaron para una salida realmente democrática. Ni siquiera haber proclamado como presidente provisional, por parte de la Asamblea Nacional, opuesta a Maduro, a Juan Antonio Guaidó. Llegó a ser reconocido por varios países, como Estados Unidos, la Unión Europea y también la Argentina, con Mauricio Macri como presidente. Pero Maduro reaccionó. Eligió una asamblea constituyente que se autoproclamó soberana y también con el poder de legislar (en oposición a la Asamblea Nacional). Así logró licuar a Guaidó, que se fue esfumando como alternativa de poder.

Hasta que apareció Corina Machado como un aire arrollador en las filas de la oposición. A los 56 años, intentó participar como candidata presidencial y la proscribieron. Pero nada la detuvo. Recorre Venezuela llevando el mensaje de cambio que no supo engranar Guaidó.

Con su atracción popular le da el sustento que por sí solo no tiene González Urrutia. De hecho, casi no aparecen juntos en la campaña. Él define cursos de acción en Caracas. Ella lleva la proclama de la libertad o el cambio contra el régimen bolivariano por todo el país.

nicolas maduro va por la tercera.jpg Nicolás Maduro, el mandatario bolivariano va por su tercera elección presidencial en Venezuela (Foto: gentileza Expansión).

Datos que pueden marcar un cambio

Nicolás Maduro va por su tercera elección, aunque en realidad solo tuvo una -la primera- en condiciones "legítimas". Era presidente por suceder a Hugo Chávez a su muerte en 2013. Ese año hubo elecciones anticipadas y Maduro ganó ante Enrique Capriles. Pero lo hizo ajustadamente. Con el 50,6% de los votos contra el 49,12% de su contrincante. Maduro obtuvo 7,8 millones de votos, 500 mil más que Capriles.

Desde ese momento, Maduro inició una serie de hostigamientos y persecuciones, reportados por la oficina de Derechos Humanos que dirigía Michelle Bachelet, que provocó que muchos ciudadanos venezolanos se fueron del país y que figuras políticas comenzaran a ser perseguidas y arrestadas, como el propio Capriles.

Entonces, para 2018, en la reelección de Maduro, la oposición equivocó la estrategia: no presentó candidato. Maduro logró el 67% de los votos ante candidatos de "papel". Sin embargo, hubo una alta abstención y logró 6,2 millones de votos. Es decir, arrasó en porcentaje, pero perdió 1,6 millones de votos populares.

Ahora, la oposición entendió el mensaje de la ciudadanía. Si hay descontento con Maduro, se debe expresar con un candidato y en las urnas. Corina Machado, solo en la interna unida de la oposición, logro más de 2 millones de votos.

Fue la primera señal de alerta para el régimen. La reacción fue rápida y la corrió de la carrera electoral. Luego de otros intentos también proscritos por la justicia chavista, la oposición -siempre unida- logró tener un solo candidato: el intelectual Edmundo González Urrutia, quien se acerca en las encuestas a Maduro, sobre todo porque tiene detrás a la "locomotora" en la campaña: Corina Machado.

Maduro contraataca con lo que puede

En el plano interno, Nicolás Maduro presenta como un logro haber podido bajar la inflación de niveles de "híper" a unos de "alta inflación". Si los datos son correctos, la inflación acumulada en los primeros meses del año llegó al 4,1%, según el Banco Central venezolano. De todos modos, no parece ser un logro suficiente para exhibir ante el electorado.

Ya hay varias encuestas que dan con una ventaja al candidato opositor. Maduro había invitado a la Unión Europea para que enviara veedores a las elecciones del próximo 28 de julio. Pero halló la excusa para "desinvitarlos": como la UE renovó sanciones contra las figuras bolivarianas, ya no son bienvenidos. Una fuente de legalidad o control menos y muy importante.

Nada de esto detiene a Corina Machado, quien viaja en auto o en ómnibus por el país con el mismo mensaje de cambio: "No se trata de una persona, se trata de un sentido de oportunidad. Esta es la oportunidad de cambiar la situación para Venezuela".