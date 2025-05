Las 5 historias más aterradoras de Alcatraz, la famosa prisión que Trump ordenó reabrir

Tuvo una sola historia - nunca aclarada- de "fuga exitosa" de tres internos, pero jamás se supo nada de ellos. Por eso se dice oficialmente que nadie pudo escapar de allí.

Ahora, Donald Trump quiere reabrirla como una prisión federal - actualmente recibe solo visitas turísticas - y enviar allí a "los delincuentes más despiadados y violentos" del país.

Por esa prisión, llamada "la roca" por estar en una isla cuyo piso es en base a eso, pasaron muchos criminales "notorios". El más famoso, el capo mafia que solo pudo ser apresado por evasión fiscal: Al Capone.

al capone en Alcatraz.jpg Al Capone, el prisionero más famoso de Alcatraz. Hoy, su celda tiene una foto para los turistas que visitan a diario la prisión que Trump quiere volver a poner en servicio. (Foto: A24.com)

Al Capone, el gánster que terminó tocando el banjo

Fue considerado durante años como "el enemigo público N° 1 de Estados Unidos". Pero tuvo la combinación perfecta para que jamás se le pudiera probar ni uno solo de los asesinatos que mandó a realizar. Inteligencia con el complemento justo del soborno a los agentes de la ley y las amenazas a potenciales testigos. A tal punto llegó su sensación de impunidad, que cada vez que era acusado de algún crimen - en plena ley seca - respondía: “Algunos lo llaman contrabando. Otros lo llaman crimen organizado. Para mí, son solo negocios”.

De familia italiana, se crió en Brooklyn en Nueva York, pero en Chicago se convirtió en el gánster legendario. "Debutó" con dos asesinatos con precio: 100 dólares con cada uno. Y ya no paró de crecer en el mundo del hampa.

El momento clave llegó el 14 de febrero de 1929. "Policías" atraparon en un garaje a 7 integrantes de la banda de "Bugs". En realidad eran asesinos a las órdenes de Capone disfrazados de oficiales. Tras esa masacre, Chicago pasó a estar bajo el dominio de Al Capone.

Su reputación tenía un pésimo impacto en Washington. Las autoridades quedaban en ridículo cuando no se sospechaba de ser sobornados a sus órdenes. Entonces en 1929 el presidente de los Estados Unidos. Herbert Hoover instruyó al secretario del Tesoro con una orden: “Capone debe terminar entre rejas”.

La tarea recayó en el FBI, con Elliot Ness a cargo del caso Capone. Nunca se podía probar su vinculación con asesinatos o la circulación clandestina del alcohol - por la ley seca - y entonces, Ness cambió de estrategia. Usó la misma que Capone, consiguió que uno de sus hombres lo "vendiera" (como él, que tenía a tantos policías "comprados" que lo prevenían de los procedimientos en su contra).

Pero en este caso, el "soplón" fue el contador de Capone. Aceptó declarar en su contra y mostró los libros de la contabilidad paralela de sus "negocios". Resultado: Capone condenado a 11 años de prisión por evadir impuesto. Pero como detrás estaban los crímenes jamás probados, pero conocidos por todos, el "evasor de impuestos" acabó en Alcatraz.

al capone y su banjo.jpg Al Capone, el asesino y criminal número 1 de los Estados Unidos, preso en Alcatraz. Enfermo de sífilis, tocaba el banjo para entretener a los demás reclusos. (Gentileza Daily Express)

Estaba enfermo de sífilis con una afección en su cerebro. Eso hizo que en la "roca" su actitud fuera totalmente diferente. Tocaba durante largas horas en su celda el banjo. Y en los momentos comunes con los otros detenidos, los divertía con su música. El enemigo público número 1 terminó entreteniendo a otros presos. Recuperó la libertad y murió en su casa de la Florida en 1947.

La celda 14D, la más temida por los reclusos

Era la peor celda del pabellón conocido como el de "los huecos". Eran celdas de castigo extremo. En aislamiento total y con la más absoluta oscuridad. Este espacio comprende las celdas 9 a 14 del bloque D y era el lugar donde eran llevados temporalmente determinados presos con características de peligrosidad o comportamiento negativo. Estos cubículos tenían a los reos en condiciones pésimas, casi como sufrir torturas.

Son muchas las historias de misterio encerradas tras los muros de La Roca, como una de 1940, que cuenta que en la celda 14D un preso gritaba horrorizado que una criatura de ojos brillantes iba a matarlo. Cuando los guardias abrieron su celda al día siguiente hallaron al hombre muerto con rasgos de estrangulamiento. Cuentan que ese mismo día en el recuento de presos contaron uno de más. Su leyenda negra es tal, que muchos turistas, aún hoy, no se atreven a pasar por el bloque D.

El motín sangriento de 1946

Conocido como "La batalla de Alcatraz", fue un momento que contribuyó a construir la leyenda de la "prisión de la que es imposible escapar". Habían pasado casi 15 años desde que se inauguró como cárcel para prisioneros peligrosos. Nadie pudo escapar hasta ese momento.

Entonces, un grupo quiso probar que sí, que de cualquier prisión se puede fugar. Entre el entre el 2 y el 4 de mayo de 1946 se dio un intento de fuga que terminó de la peor manera: dos guardias y tres reclusos murieron en la batalla, con otros 11 guardias y un preso herido. Poco después ejecutaron a dos reos, acusados de ser los organizadores del fallido motín para huir.

Reclusos armados tomaron rehenes, otros presos y guardias, asesinaron uniformados y resistieron con fuego cruzado. Pero al carecer de apoyo externo, las fuerzas de seguridad aplastaron ese intento sangriento de fuga. Fue uno de los episodios más violentos en la historia carcelaria de EE.UU.

batalla de alcatraz.jpg Durante dos días hubo un sangriento combate en la prisión de Alcatraz, en 1946. Joseph Cretzer, Bernard Paul Coy, Marvin Hubbard, Sam Shockley, Miran Edgar Thompson y Clarence Carnes intentaron huir, pero no pudieron. Cinco murieron. (Foto: A24.com)

Los fantasmas del pabellón "A"

La cárcel de Alcatraz cerró por orden de Robert F. Kennedy en 1963. Era el procurador general en el gobierno de su hermano Jack. Pero la prisión no quedó abandonada. Se reacondicionó para recibir turistas de todo el mundo. Un viaje a la cárcel de la que era imposible escapar. Los tours de visitantes fueron un suceso. Especialmente, los del horario nocturno (el morbo y el suspenso son siempre elementos de fascinación).

fantasmas en Alcatraz.jpg La cárcel de Alcatraz, vacía y abierta al turismo. ¿Pero con fantasmas? (Foto: A24.com)

Sin embargo, la "roca" no quedaría exento de lo que pasa con lugares "míticos". Las leyendas sobre gritos, ruidos (de todo tipo, hasta de cadenas y grilletes) se multiplicaron. Se denunciaron hasta "lamentos" provenientes de celdas vacías ocupadas por presos célebres que murieron en ese lugar. La leyenda creció tanto que algunos exguardias cayeron en el juego de denunciar haber visto figuras humanas donde no había nadie. Alcatraz, dicen, no cerró del todo. Hay incluso turistas que en los años siguientes al cierre de la prisión, dicen que captaron con sus grabadores sonidos de reclusos fantasma desde celdas malditas. Imposible de demostrar, pero bueno para vender más tickets al turismo.

La fuga de 1962: ¿escaparon realmente?

Si el intento de 1946 fue controlado a sangre y fuego, hubo otro episodio que nunca se aclaró debidamente e incluso, llegó al cine con Clint Eastwood como protagonista. Ocurrió en 1962 y se dice que por este hecho, se decidió el cierre de Alcatraz.

Tres reclusos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin escaparon cavando túneles. Siempre se dijo que fue utilizando cucharas. Unos dicen que el perfil rocoso de la isla hacía esa posibilidad imposible y que es solo un mito. Los que quieren creerlo, apunta a que la salinidad del mar, debilitó la estructura rocosa. Engañaron a los guardas con cabezas falsas para simular que dormían y... desaparecieron.

Alertada la guardia, se revisó toda la prisión, toda la isla e incluso la bahía del mar cercana a San Francisco. Jamás se encontró nada de ellos, ni restos de los que usaron para cruzar a tierra firme (una balsa o bote armado con elementos robados de la prisión y trabajosamente ensamblados.

Por supuesto, los cuerpos de los hermanos Anglin y de Morris (Eastwood en ese papel en el cine) nunca fueron encontrados. Sus familiares dijeron haber recibido cartas desde el exterior, pero nunca se pudo probar que fueran auténticas. La leyenda incluso los ubicó viviendo otra vida en Brasil Pero el FBI cerró el caso en 1979. Oficialmente, los tres reclusos se ahogaron en el mar.

Pasaron 63 años. Ahora, Donald Trump, para "hacer grande Estados Unidos nuevamente" ordenó volver a ponerla en funcionamiento. ¿Será ese el método?