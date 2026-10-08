Los cambios en la Constitución que planea Flávio Bolsonaro y que agitaron las elecciones en Brasil

Este anuncio descolocó a sus propios colaboradores. Si Bolsonaro va bien en este tiempo entre elecciones, para qué traer un tema polémico que siempre suscita debate y puede - llegado el caso - hacer repensar un voto. Justo cuando el candidato de la extrema derecha no necesita perder ninguno, sino al contrario, seguir sumando.

Tras los primeros debates que levantó su promesa, le dio un elemento más acotado: habló de una reforma del Poder Judicial, la baja de la edad de imputabilidad penal, el fin de la reelección, modificaciones a la reforma tributaria aprobada durante el gobierno de Lula y una reforma política.

Pero no fue suficiente ante el temor de "perder votos que aún no tiene" para el balotaje. En las últimas horas, ya no habla tan directamente de una profunda reforma de la Carta Magna. Sólo se trataría de introducir enmiendas puntuales en ese texto que ordena el funcionamiento del país.

Lula da Silva, sacudido porque no esperaba llegar segundo en las elecciones del domingo, encontró un elemento de donde "construir un contraataque".

"El presidente Lula tiene el coraje de encarar y proponer los cambios que Brasil necesita con diálogo, democracia y participación de la sociedad y no hace falta modificar a la Constitución", dijo Edinho silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula y diputado electo. Una propuesta ambiciosa de Flávio Bolsonaro, tal vez en el momento inadecuado.

Reformar la constitución: ¿es el mejor momento para el anuncio?

No son pocos los que dentro del Partido Liberal y los colaboradores cercanos al senador Flávio Bolsonaro y este es el mejor momento para semejante propuesta. Modificar la Carta Magna siempre produce un movimiento político y en la opinión pública. Los asesores algún impacto tuvieron porque en solo 24 horas, la propuesta se morigeró.

Bolsonaro se vio obligado a explicar las declaraciones del día anterior. Citó como ejemplos de reformas constitucionales la reducción de la edad de responsabilidad penal, la reforma del Poder Judicial, la reforma política, una revisión de la reforma tributaria y el fin de la reelección presidencial.

Tan solo 24 horas antes, habló de algo tan ambicioso y difícil de determinar como "democratizar a la Carta Magna". Ahora se habla de enmiendas, algo mucho más modesto para aquietar las aguas en plena campaña.

Lula da Silva tiene sus propios problemas

El presidente se mostró sorprendido - descolocado - porque se daba a sí mismo ganador en primera vuelta. Ahora, tiene que remar contra corriente. Demostrarle al electorado que le dio la espalda que merece tener un nuevo período como presidente de Brasil. Pero tiene que remontar varios puntos. No solo los dos que le sacó de ventaja Flávio Bolsonaro. El actual mandatario llegó solo al 45%. Es decir, tiene que sumar otro 5% y un voto más para ganar. Y no aparecen los sectores que estarían dispuestos a votar por él aunque no lo hicieron en la primera vuelta.

Por eso, las críticas a sus armadores de la campaña. Y no quedó afuera de los cuestionamientos "Janja". Su joven mujer es una intelectual y militante. Se puso a la par de Lula en el tramo final de la campaña de la primera vuelta, pero no sumó más votos y ahora le piden explicaciones.

Pero la propuesta de la reforma constitucional cambió el centro del debate. Una frase atribuida a Napoleón Bonaparte dice: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error". Sin quererlo, Flávio Bolsonaro le dio una mano al presidente brasileño.