Lula da Silva calificó de "masacre" la operación policial en Río de Janeiro que dejó más de 100 muertos

operativo-brasil El megaoperativo en Río de Janiero dejó 121 muertos entre sospechosos y agentes. Jornal O Globo

Lula sostuvo que el gobierno federal impulsará una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el operativo, denominado Operación Contención, realizado el 28 de octubre.

Investigación federal sobre la “Operación Contención”

El presidente anunció que la administración nacional analiza la posibilidad de incluir peritos de la Policía Federal en la investigación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso. “Estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses federales participen en el análisis de las muertes, porque hay muchos relatos y mucha información contradictoria”, explicó Lula desde la ciudad de Belém.

La Operación Contención tuvo como objetivo desarticular al Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, se convirtió en la acción policial más letal en la historia de Brasil, generando una ola de repudio entre organismos de derechos humanos.

Polémica por la versión oficial

Mientras el gobierno federal impulsa una investigación, las autoridades de Río de Janeiro defendieron el operativo. El gobernador Cláudio Castro (PL) aseguró que fue un “éxito” y que “las únicas víctimas reales fueron los policías muertos”, alegando que el resto de los fallecidos pertenecía a bandas criminales.

El caso reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en las favelas, el rol del Estado en las políticas de seguridad y los altos índices de letalidad policial en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, uno de los estados más afectados por la violencia urbana.