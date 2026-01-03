María Corina Machado celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Llegó la hora de la verdad"

La dirigente pidió a la ciudadanía que se mantuviera vigilante, activa y organizada, al tiempo que remarcó que el proceso en marcha debía conducir a una "Transición Democrática". En ese punto, apeló a conceptos centrales de su discurso histórico: soberanía popular, legitimidad constitucional y reconstrucción institucional.

Según expresó, llegó el momento en que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan nuevamente en Venezuela. La frase buscó resignificar años de denuncias sobre autoritarismo, persecución política y deterioro institucional, ahora bajo la promesa de un cambio inmediato y concreto.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

La detención de Maduro como detonante político

En su comunicado, Machado interpretó la detención de Nicolás Maduro como un hecho inevitable. Afirmó además que "lo que tenía que pasar, está pasando", una frase que sintetizó su lectura del escenario. Para la dirigente, la captura del mandatario no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de decisiones acumuladas y de un contexto internacional que, finalmente, dejó de mirar hacia otro lado.

El operativo, llevado adelante por Estados Unidos en Caracas, fue presentado por la líder opositora como el inicio formal de un proceso de rendición de cuentas. Desde su perspectiva, Maduro dejó de ser un actor político interno para convertirse en un acusado ante tribunales internacionales.

Venezuela: orden, presos políticos y reconstrucción nacional

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la agenda inmediata. Machado enumeró prioridades que, según afirmó, iban a guiar los primeros pasos del nuevo tiempo político. "Poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa" fueron las expresiones elegidas.

La dirigente subrayó que la lucha no fue improvisada ni reciente. Habló de años de trabajo, resistencia y organización, y presentó el momento actual como el resultado de esa persistencia.

¿Qué pasará en Venezuela tras la captura de Maduro?

Machado recordó especialmente la jornada electoral del 28 de julio, a la que calificó como un hito de coraje ciudadano. Según su relato, quienes asumieron riesgos ese día eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela.

En ese marco, sostuvo que González Urrutia debía asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. El mensaje incluyó una exhortación directa a oficiales y soldados para que acataran esta nueva conducción.

Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que fuerzas militares estadounidenses llevaron adelante un operativo aéreo en Venezuela que culminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su posterior traslado fuera del país junto a su esposa.

Según expresó Trump a través de su cuenta en la red social Truth, la operación fue “exitosa” y estuvo dirigida directamente contra el gobierno venezolano. En su mensaje, afirmó que Maduro fue capturado y evacuado en una aeronave estadounidense como parte del despliegue.