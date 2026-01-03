María Corina Machado celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Llegó la hora de la verdad"
La Premio Nobel de la Paz venezolana publicó un mensaje tras la detención de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos durante la madrugada del sábado.
María Corina Machado se refirió a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".
María Corina Machado volvió a sacudir el escenario político regional con una declaración que marcó un punto de quiebre. La dirigente opositora venezolana, distinguida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó que el país ingresó en una fase decisiva tras la detención de Nicolás Maduro y aseguró que su espacio político se encontraba preparado para hacer valer el mandato popular y asumir el poder.
El mensaje, difundido el 3 de enero de 2026, condensó años de confrontación política, denuncias internacionales y reclamos ciudadanos que ahora parecieron confluir en un mismo momento histórico.
Machado sostuvo que Maduro"enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de otras naciones". En su interpretación, la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada derivó en una acción directa de Estados Unidos, que cumplió (según sus palabras) con la promesa de hacer cumplir la ley.
El mensaje de María Corina Machado contra Nicolás Maduro
Machado utilizó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales y medios internacionales: "Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder". El mensaje respondió a una estrategia comunicacional precisa, pensada para ordenar a su base política y enviar señales claras tanto dentro como fuera del país.
La dirigente pidió a la ciudadanía que se mantuviera vigilante, activa y organizada, al tiempo que remarcó que el proceso en marcha debía conducir a una "Transición Democrática". En ese punto, apeló a conceptos centrales de su discurso histórico: soberanía popular, legitimidad constitucional y reconstrucción institucional.
Según expresó, llegó el momento en que laSoberanía Popular y la Soberanía Nacionalrijan nuevamente en Venezuela. La frase buscó resignificar años de denuncias sobre autoritarismo, persecución política y deterioro institucional, ahora bajo la promesa de un cambio inmediato y concreto.
En su comunicado, Machado interpretó la detención de Nicolás Maduro como un hecho inevitable. Afirmó además que "lo que tenía que pasar, está pasando", una frase que sintetizó su lectura del escenario. Para la dirigente, la captura del mandatario no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de decisiones acumuladas y de un contexto internacional que, finalmente, dejó de mirar hacia otro lado.
El operativo, llevado adelante por Estados Unidos en Caracas, fue presentado por la líder opositora como el inicio formal de un proceso de rendición de cuentas. Desde su perspectiva, Maduro dejó de ser un actor político interno para convertirse en un acusado ante tribunales internacionales.
Venezuela: orden, presos políticos y reconstrucción nacional
Uno de los ejes centrales del comunicado fue la agenda inmediata. Machado enumeró prioridades que, según afirmó, iban a guiar los primeros pasos del nuevo tiempo político. "Poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa" fueron las expresiones elegidas.
La dirigente subrayó que la lucha no fue improvisada ni reciente. Habló de años de trabajo, resistencia y organización, y presentó el momento actual como el resultado de esa persistencia.
¿Qué pasará en Venezuela tras la captura de Maduro?
Machado recordó especialmente la jornada electoral del 28 de julio, a la que calificó como un hito de coraje ciudadano. Según su relato, quienes asumieron riesgos ese día eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela.
En ese marco, sostuvo que González Urrutia debía asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. El mensaje incluyó una exhortación directa a oficiales y soldados para que acataran esta nueva conducción.
Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que fuerzas militares estadounidenses llevaron adelante un operativo aéreo en Venezuela que culminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su posterior traslado fuera del país junto a su esposa.
Según expresó Trump a través de su cuenta en la red social Truth, la operación fue “exitosa” y estuvo dirigida directamente contra el gobierno venezolano. En su mensaje, afirmó que Maduro fue capturado y evacuado en una aeronave estadounidense como parte del despliegue.