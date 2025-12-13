En vivo Radio La Red
"Parece un sueño": la hija de María Corina Machado habló del reencuentro con su madre en Oslo

Las imágenes del encuentro mostraron a Machado en el lobby de un hotel de la capital noruega junto a Ana Croina Sosa y rodeada de personal de seguridad.

La hija de María Corina Machado habló del reencuentro con su madre en Oslo. 

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, expresó su emoción por el reencuentro con su madre exiliada en Oslo, en el marco de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. En una entrevista brindada este viernes, aseguró que el momento vivido fue difícil de asimilar después de años marcados por la persecución política y el riesgo personal.

Leé también María Corina Machado dio su primera conferencia como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad
María Corina Machado dio su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

Las imágenes del encuentro mostraron a Machado en el lobby de un hotel de la capital noruega, rodeada de personal y seguridad, junto a su familia. “Parece un sueño. Todavía no podemos creer que esté sucediendo”, afirmó Sosa. Y agregó: “Hubo muchos momentos de mucho riesgo para su vida para que ella también pudiera lograrlo. Nos sentimos increíblemente bendecidos y agradecidos de haber llegado hasta acá”.

La hija de la dirigente opositora destacó el impacto que generó el abrazo familiar, tanto entre los noruegos como entre los extranjeros que siguieron la ceremonia. “Espero que cuando la gente vea este momento de reencuentro entre mi madre y su familia, recuerden que hay tantos otros venezolanos que hoy no pueden abrazar a los suyos”, señaló, en alusión a los miles de exiliados que dejó la crisis política en Venezuela.

Machado, referente central de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, no pudo asistir a la ceremonia oficial de entrega del premio, realizada el miércoles. En su lugar, fue Ana Corina Sosa quien recibió el galardón, mientras que la dirigente apareció públicamente al día siguiente, cuando ofreció una conferencia de prensa y concedió varias entrevistas en Oslo.

“Mi madre asumirá si Maduro cae”

Consultada sobre el futuro político de su madre y la posibilidad de que asuma la presidencia en caso de una salida del poder de Maduro, Sosa fue contundente: “Sí, lo hará”.

Yo solo quiero ver a mi país libre. Eso es lo que importa”, afirmó. Y concluyó: “Eso es lo que realmente mueve a mi madre: liberar a Venezuela, que nuestro pueblo pueda volver a vivir con dignidad y en un país de oportunidades, para que podamos empezar a reconstruir nuestro futuro”.

El testimonio de Ana Corina Sosa puso voz a uno de los momentos más emotivos que dejó la entrega del Premio Nobel de la Paz, atravesado no solo por el reconocimiento internacional, sino también por la historia personal de exilio, reencuentro y esperanza de una familia marcada por la crisis venezolana.

