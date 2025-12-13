"Parece un sueño": la hija de María Corina Machado habló del reencuentro con su madre en Oslo

“Mi madre asumirá si Maduro cae”

Consultada sobre el futuro político de su madre y la posibilidad de que asuma la presidencia en caso de una salida del poder de Maduro, Sosa fue contundente: “Sí, lo hará”.

“Yo solo quiero ver a mi país libre. Eso es lo que importa”, afirmó. Y concluyó: “Eso es lo que realmente mueve a mi madre: liberar a Venezuela, que nuestro pueblo pueda volver a vivir con dignidad y en un país de oportunidades, para que podamos empezar a reconstruir nuestro futuro”.

El testimonio de Ana Corina Sosa puso voz a uno de los momentos más emotivos que dejó la entrega del Premio Nobel de la Paz, atravesado no solo por el reconocimiento internacional, sino también por la historia personal de exilio, reencuentro y esperanza de una familia marcada por la crisis venezolana.