El régimen venezolano liberó a Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia

Uno de los respaldos clave durante el proceso fue el del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá. Según la familia, ese organismo realizó un seguimiento constante e intervino dentro de sus competencias humanitarias para visibilizar y presionar por la liberación. María Corina Machado, hace pocos días, también denunció que el régimen sin Maduro, continúa con un pobre proceso para liberar a los presos políticos y entre esos casos, recordó el del yerno de González Urrutia.

El mensaje de su esposa también incluyó un fuerte reconocimiento al círculo íntimo que sostuvo la lucha: su familia, sus hijos y un grupo reducido de amigos que acompañaron “sin miedo y con muchos sacrificios”.

En un tramo especialmente conmovedor, extendió su gratitud y solidaridad a los familiares de otras víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que todavía esperan noticias de sus seres queridos. “Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones”, expresó.

El regreso de Rafael Tudares Bracho a su hogar reabre el debate sobre las detenciones arbitrarias en la región y vuelve a poner el foco en el rol de la presión internacional como herramienta para quebrar silencios oficiales.

La oposición al chavismo residual que gobierna en Venezuela saludó la noticia, pero alertó que es solo un paso de todos los que faltan dar. Si bien la excarcelación representa un punto de inflexión, la familia dejó en claro que el proceso aún no está cerrado. Rafael no recuperó todavía su libertad plena, y su situación jurídica continúa bajo revisión. En ese contexto, el caso sigue siendo observado por organismos internacionales de derechos humanos.

reencuentro de Tudares con su mujer Abrazo y emoción. Tudares se abraza con su esposa al salir de la cárcel en la que estaba como preso político. Estuvo 380 detenido ilegalmente por el régimen chavista en Venezuela. (foto: Gentileza El Nacional)

Liberación del yerno de Urrutia: "Ha sido una lucha dura y estoica"

Así calificó la familia de Rafael Tudares Bracho el proceso de estos 380 días desde que fue detenido de manera arbitraria hasta esta liberación. Regresó a su casa, en lo que su familia definió como el primer paso hacia una libertad plena que todavía no se concretó del todo.

La confirmación llegó a través de un mensaje de su esposa, Mariana González de Tudares, quien describió el proceso como "una lucha estoica y muy dura" que se extendió por más de un año.

Recordaron en un mensaje por las redes sociales que su libertad es solo parte - fundamental, pero no plena - de un proceso que no ha acabado. El chavismo residual que gobierna en Venezuela - más allá de lo que dice Trump desde Washington - lo devolvió a su casa. Pero en la justicia manejada desde el régimen bolivariano, la causa penal abierta contra él sígue su curso. Se lo acusa de traición, entre otros delitos. “Aspiramos, más temprano que tarde, a la libertad a la que tiene derecho”, sostuvo su esposa.

Detenido por razones políticas

Tudares había sido detenido el 7 de enero de 2025, mientras trasladaba a sus hijos al colegio. En la continuidad de las detenciones arbitrarias del régimen que comenzaron en la noche del 28 de julio de 2024. Ese día, se realizaron las elecciones que ganó González Urrutia ante Maduro, pero el régimen tergiversó el resultado y proclamó vencedor a quien Trump se llevó en un operativo comando, de Venezuela a Nueva York, detenido por terrorista y narcotraficante, el pasado 3 de enero.

A Tudares, agentes de seguridad lo interceptaron en la vía pública y se lo llevaron sin orden judicial ni explicación formal. Desde ese momento permaneció incomunicado durante largos períodos, en una situación que su familia y organismos de derechos humanos calificaron como detención arbitraria y desaparición forzada. Su arresto coincidió con el del defensor Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, en un contexto de fuerte represión política.

Durante todo el proceso, uno de los respaldos clave fue el del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que realizó seguimiento del caso dentro de sus competencias humanitarias. En paralelo, el caso estuvo atravesado por denuncias gravísimas. El lunes pasado, Mariana González reveló haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial de su esposo. Según relató en un comunicado, esas maniobras involucraron a actores del Estado, de la Iglesia y a organizaciones que públicamente dicen defender los derechos humanos.

urrutia y su yerno Foto en familia. Tudares (izquierda), su suegra, su esposa y González Urrutia (derecha), su yerno y ganador de las elecciones desconocidas por el chavismo en Venezuela. (foto: Instagram)

“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado y en oficinas de organizaciones de derechos humanos”, denunció. En todos los encuentros, aseguró, hubo testigos presenciales que escucharon las exigencias.

Según su testimonio, en cada uno de esos episodios se le indicó que, para que Rafael recuperara su libertad, debía obligar a su padre a renunciar a su lucha y a su causa.

En un tramo especialmente emotivo de su mensaje, González de Tudares recordó a los familiares de otras víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que aún esperan noticias. "Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones", dijo.

El regreso de Rafael Tudares Bracho a su hogar reabre el debate sobre las detenciones arbitrarias, las presiones encubiertas y el rol de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Un tema del que Donald Trump, quien se define a sí mismo como la figura que controla a Venezuela ( por encima de Delcy Rodríguez), casi no hace mención alguna.