Malvinas: un legislador isleño pidió evaluar restricciones para visitantes argentinos

El integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, Michael Goss. (Foto: captura de pantalla)

“En la comunidad, que se ha manifestado abiertamente sobre el deseo de impedir la entrada de visitantes argentinos a las islas, y si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas en cuanto a lo que entra dentro de los límites legales del terreno y la ley, por lo que no podemos, en este momento, impedir directamente la entrada de personas”, afirmó.

Analizan alternativas legales

Goss explicó que la Asamblea Legislativa comenzó a evaluar posibles herramientas para abordar estos episodios, aunque aclaró que cualquier decisión deberá ajustarse al marco legal vigente.

El legislador también reclamó una postura más firme frente a quienes, según su visión, utilizan sus visitas para expresar posiciones políticas relacionadas con la disputa por la soberanía.

“Es necesario adoptar una postura más firme contra esto. Tenemos que asegurarnos de que no veamos cada vez más incidentes de personas que, entre comillas, visitan las islas Malvinas para promover una agenda política; eso no es aceptable”, manifestó.

Las recomendaciones oficiales para quienes visitan las islas desalientan la exhibición pública de banderas argentinas o el uso de uniformes militares argentinos. (Foto: archivo)

La relación con el reclamo argentino

Durante sus declaraciones, Goss vinculó estos episodios con la posición que mantiene la Argentina respecto de las islas y aseguró que ya habían advertido señales de una mayor actividad diplomática sobre el tema.

“Estamos escuchando mucho ruido proveniente de Argentina. Vimos algunos indicios de esto en la ONU cuando Dom y yo estábamos ausentes, y en definitiva, entonces supimos que iba a haber mucho más ruido”, expresó.

Además, remarcó que la comunidad isleña no se siente afectada por estas situaciones.

“Esto no nos ha afectado, hemos crecido. Somos fuertes y seguiremos creciendo, y saldremos fortalecidos de esto, no debilitados. Así que, mi conclusión final es: esto no es más que ruido, y no vamos a dejar que nos afecte”.

Qué establecen las normas para los visitantes

De acuerdo con la información publicada por Daily Express, las recomendaciones oficiales para quienes visitan las islas desalientan la exhibición pública de banderas argentinas o el uso de uniformes militares argentinos, debido a la sensibilidad que todavía genera la guerra de 1982 entre los residentes.

No obstante, actualmente no existe una prohibición legal específica sobre el uso de esos símbolos. Las autoridades pueden intervenir únicamente si las conductas derivan en situaciones que afecten el orden público.

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar al archipiélago con pasaporte vigente, comprobantes de viaje de regreso, alojamiento y fondos suficientes para la estadía.

El contexto de la disputa

La publicación del medio británico se conoció en medio de una nueva etapa de tensión en torno al reclamo de soberanía. Según el artículo, el Gobierno de Javier Milei impulsó acciones vinculadas a esa reivindicación, y señaló las iniciativas legales contra compañías que realizan actividades de exploración petrolera en áreas cercanas a las islas.

El Reino Unido sostiene que el futuro político del territorio debe definirse mediante el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

En ese marco, el artículo recordó que en el referéndum realizado en 2013 el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con una participación del 92%.