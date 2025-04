No estamos solos: científicos hallaron evidencia de vida en otro planeta

¿No estamos solos en el Universo?

Es la eterna pregunta que acompaña a la especie humana. Cada vez que se levanta la mirada a cielo, de noche, es imposible pensar por qué no puede haber vida - como la nuestra o diferente - en algún rincón del universo. Cada tanto se desclasifica algún archivo secreto sobre el tema, pero la conclusión es la misma: nada permite asegurar que alienígenas llegaron o cruzaron próximos a la Tierra.

Aunque esta vez, todo parece ser diferente. Primero, no tienen por qué estar "rondando el vecindario" los seres extraterrestres. El universo es enorme y está en expansión, por lo que puede haber vida en lugares remotísimos desde la Tierra.

Los científicos presentaron datos del telescopio Webb, el más desarrollado del mundo. En concreto, un equipo de investigadores afirman, es el indicio más sólido hasta la fecha de vida extraterrestre, pero no en nuestro sistema solar, sino en un planeta muy lejano. Orbita en derredor de una estrella a 120 años luz de la Tierra.

Esto significa viajar durante 120 años seguidos a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. El planeta tiene el nombre de una vitamina(K2-18b) pero su valor radica en que se detectó una molécula que en la Tierra tiene una fuente conocida: organismos vivos como las algas marinas.

Publicado en la revista científica "Astrophysical Journal Letters" con extremada prudencia: "Es una pista. Pero aún no podemos concluir que sea habitable". Muchos de estos planetas tan distantes son planetas rocosos en otros sistemas solares. Pero con este "indicio", puede pensarse que el "K2-18b" puede tener o haber desarrollado formas de vida y no ser un planeta inerte. Aunque su enorme lejanía, impide otra aproximación que no sea por medio del telescopio Webb.

telescopio webb.jpg El telescopio Webb, halló evidencias de condiciones de vida en un planeta a 120 años luz de distancia de la Tierra. (Foto: Gentileza NASA)

Solo por estas evidencias, el material y composición de los elementos observadas, se puede deducir que existen condiciones para la vida, no solo en la Tierra. Con la prudencia de los científicos, Stephen Schmidt, científico planetario de la Universidad Johns Hopkins dijo: "No es nada, es una pista. Pero aún no podemos concluir que sea habitable".

no estamos solos.jpg ¿Existe otro planeta como la Tierra en el universo? (Foto: A24.com)

La búsqueda de "compañeros" en el espacio

Ya en la mítica serie "Cosmos", Carl Sagan describió el envío al universo de las sondas Voyager I y II, en 1977 para buscar contactos con otros posibles seres vivos. Lleva en un disco de oro información sobre la Tierra y la vida en este planeta. Encriptado de tal manera, que una inteligencia como la nuestra o superior, pueda interpretarla.

sonda voyager 2.jpg Las sondas Voyager I y II, enviadas al espacio en 1977 en busca de hacer contacto con otras posibles civilizaciones fuera de la Tierra. ( Foto: Gentileza NASA)

"E.T. Phone home"

La película de Steven Spielberg de 1982 nos recreó a un extraterreste "bueno" que está ansioso por volver a su planeta. Una familia estadounidense hace todo lo posible para que pueda regresar.

et .jpg ¿Un E.T. intentando llegar a su planeta a 120 años luz de la Tierra? (foto: A24.com)

Como tenía poderes especiales, hacía que el pequeño Elliott, su amigo, pudiera llevarlo a volar en la canasta de una bicicleta. Seguramente, para viajar al planeta K2-18b haga falta algo más que una bicicleta, pero a no preocuparse. Elon Musk dice que nos llevará a Marte. Tal vez luego, el "planeta con nombre de vitaminas" sea su siguiente objetivo.