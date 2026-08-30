El motivo que provocó un ataque de llanto en Daniela Celis: "Manifiesten"

Sobre lo que se viene, Daniela adelantó: "Les quiero contar ahora que me van a poder ver todos los sábados de septiembre", y remarcó que agosto había tenido "todo sábado sold out, las tres funciones". "Y ahora en septiembre me van a ver haciendo cositas nuevas, voy a estar por diferentes cuadros, por diferentes cuartos también. Así que si ya viniste, puedes volver a vivir una nueva experiencia conmigo", señaló, y cerró con una reflexión sobre esta nueva etapa: "Y recordá que si sos mamá, no dejás de ser mujer, no dejás de ser persona. Y cumplí también tus sueños, elegite, somos humanos".

¿Daniela Celis y Juli Poggio se dieron un beso en Sex?

Daniela Celis cumplió uno de sus grandes deseos al convertirse en parte de Sex, la obra que había ido a ver varias veces antes de sumarse al elenco, pero días atrás la protagonista de la noche terminó siendo una inesperada escena junto a su amiga Julieta Poggio: durante la función, la ex Gran Hermano se acercó al sector del público donde estaba Julieta, acompañada por La Reini Gonet, y el encuentro terminó con un beso en la boca entre las dos amigas que quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes. Consultada luego en SQP sobre si el noviazgo entre Nick Sicaro y Lolo Poggio —ex pareja de Daniela y hermana de Julieta, respectivamente— había afectado su amistad, Daniela fue contundente: "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella".