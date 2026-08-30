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El motivo que provocó un ataque de llanto en Daniela Celis: "Manifiesten"

La ex Gran Hermano Danieal Celis no ocultó sus lágrimas al recibir una noticia que esperaba desde hace mucho.

30 ago 2026, 20:38
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El motivo que provocó un ataque de llanto en Daniela Celis: Manifiesten

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Desde su llegada a Sex, Daniela Celis encontró un lugar de fuerte exposición sobre uno de los escenarios más conocidos de la cartelera porteña. Con el impulso de este nuevo proyecto y después de varias funciones durante agosto, la exparticipante de Gran Hermano 2022 confirmó entre lágrimas que seguirá en el espectáculo todos los sábados de septiembre. La noticia la compartió ella misma en sus redes sociales, donde apareció conmovida y con la voz quebrada.

"Paso por acá para darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia. Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible", dijo en sus historias de Instagram, atravesada por los sollozos.

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"Como saben, yo estoy en Sex y ayer fue mi último sábado de agosto que iba a ser. Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro", expresó Daniela, y agregó que se había emocionado apenas se enteró de la noticia: "Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa sola".

La ex GH explicó que su vínculo con el espectáculo de José María Muscari venía de mucho antes de incorporarse al elenco: "Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: 'Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar'". Sobre lo inesperado de la continuidad, remarcó: "Tuve la posibilidad de hacerlo todo agosto. No me esperaba para nada seguir y seguimos", sostuvo entre lágrimas, entre risas por la propia emoción: "Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro".

Sobre lo que se viene, Daniela adelantó: "Les quiero contar ahora que me van a poder ver todos los sábados de septiembre", y remarcó que agosto había tenido "todo sábado sold out, las tres funciones". "Y ahora en septiembre me van a ver haciendo cositas nuevas, voy a estar por diferentes cuadros, por diferentes cuartos también. Así que si ya viniste, puedes volver a vivir una nueva experiencia conmigo", señaló, y cerró con una reflexión sobre esta nueva etapa: "Y recordá que si sos mamá, no dejás de ser mujer, no dejás de ser persona. Y cumplí también tus sueños, elegite, somos humanos".

¿Daniela Celis y Juli Poggio se dieron un beso en Sex?

Daniela Celis cumplió uno de sus grandes deseos al convertirse en parte de Sex, la obra que había ido a ver varias veces antes de sumarse al elenco, pero días atrás la protagonista de la noche terminó siendo una inesperada escena junto a su amiga Julieta Poggio: durante la función, la ex Gran Hermano se acercó al sector del público donde estaba Julieta, acompañada por La Reini Gonet, y el encuentro terminó con un beso en la boca entre las dos amigas que quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes. Consultada luego en SQP sobre si el noviazgo entre Nick Sicaro y Lolo Poggio —ex pareja de Daniela y hermana de Julieta, respectivamente— había afectado su amistad, Daniela fue contundente: "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella".

     

 

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