María Corina Machado dio su primera conferencia como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

Machado no respondió preguntas, y su equipo mantiene absoluto hermetismo sobre su salida del país. Tampoco está claro cómo regresará, ya que la Fiscalía venezolana había advertido que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el territorio nacional.

Un Nobel atravesado por la crisis política venezolana

Durante la ceremonia, Machado leyó un discurso en el que pidió “luchar por la libertad” y denunció “crímenes de lesa humanidad documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado para enterrar la voluntad del pueblo venezolano”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, fue aún más contundente y apuntó directamente al mandatario venezolano:

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, afirmó, lo que generó un aplauso inmediato del auditorio.

El pronunciamiento del Comité aumenta la presión internacional en medio de la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, mientras que el gobierno chavista insiste en desconocer las denuncias y acusa a la oposición de intentar “desestabilizar la institucionalidad”.