María Corina Machado dio su primera conferencia como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que "se necesita coraje para luchar por la libertad" y que está "esperanzada por el futuro" de su país.
La dirigente opositora fue recibida con cánticos y banderas por cientos de venezolanos, durante la madrugada noruega. Confirmó que volverá a Venezuela a pesar de los riesgos. Los puntos más importantes de sus dichos.
María Corina Machado dio su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad
"Se necesita coraje para luchar por la libertad", señaló Machado quien se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que recibió la hija de la dirigente en su nombre.
María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Oslo, Noruega, tras meses de silencio y sin aclarar cómo logró salir de Venezuela. Fue recibida pasadas las 2 de la madrugada en su hotel, donde decenas de venezolanos la ovacionaron entre gritos de “¡Libertad!”, “¡Valiente!” y “¡María, ayúdanos a volver!”.
En la calle, algunos simpatizantes tocaron canciones tradicionales con el cuatro venezolano mientras reclamaban “una Venezuela libre”. Fue su primera aparición desde enero, cuando participó de una marcha contra la jura de Nicolás Maduro.
Machado no respondió preguntas, y su equipo mantiene absoluto hermetismo sobre su salida del país. Tampoco está claro cómo regresará, ya que la Fiscalía venezolana había advertido que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el territorio nacional.
Durante la ceremonia, Machado leyó un discurso en el que pidió “luchar por la libertad” y denunció “crímenes de lesa humanidad documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado para enterrar la voluntad del pueblo venezolano”.
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, fue aún más contundente y apuntó directamente al mandatario venezolano:
“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, afirmó, lo que generó un aplauso inmediato del auditorio.
El pronunciamiento del Comité aumenta la presión internacional en medio de la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, mientras que el gobierno chavista insiste en desconocer las denuncias y acusa a la oposición de intentar “desestabilizar la institucionalidad”.