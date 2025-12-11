María Corina Machado: "Pronto volveremos a reunirnos, pero esta vez será en Venezuela"

Machado: "El régimen debe ser detenido"

Una de las primeras preguntas que recibió quiso saber sobre el apoyo de los Estados Unidos. Machado respondió con una comparación muy interesante. "El régimen ha recibido apoyo todos estos años de sistemas totalitarios como Cuba, Rusia, Irán. Regímenes terroristas como Hezbollah y criminales como la guerrilla y los narcos", describió y agregó: "Entonces nosotros pedimos la ayuda de todos los gobiernos democráticos del mundo para que nos apoyen. Para que frenen ese apoyo que ha recibido el régimen (por el gobierno de Maduro).

El regreso a Venezuela

"Estamos innovando en la manera de este nuevo régimen para Venezuela. Este premio nos ha dado un importantísimo empujón y motivación. Por eso debemos ser muy prudentes, pero voy a volver a Venezuela, más allá de la presencia o no de Maduro. Pero lo haré cuando las condiciones de seguridad sean las propicias. Pero volveré", dijo Corina Machado.

Ante una consulta similar, revelo algo que por la magnitud de la brutalidad de una dictadura se pierde de vista. "Aprovecharé para ir a visitar a un doctor. en las condiciones en las que estoy desde hace más de un año, no he podido hacer los controles que toda persona se debe realizar".

Pero una y otra vez, a lo largo de las preguntas, ratificó en sus respuestas la convicción de regresar a Venezuela para continuar el camino de la lucha por recuperar el Estado de derecho y la democracia en su país. "Creo que cada país tiene el derecho de autodefenderse. En este sentido, lo que ha hecho el presidente Trump es muy importante. Maduro violó los derechos humanos, de todas las formas posible, pero hasta ahora, tuvo un costo cero. Esto ha comenzado a cambiar. Ahora sabe que deberá pagar por todo lo que ha hecho".

Machado: "El dolor nos ha hecho fuertes y nos ha unido"

Uno de los momentos de mayor silencio en la sala fue cuando relató la situación del pueblo venezolano. Corina Machado expuso como debilidad lo que el régimen creyó como fortaleza. La nobel de la Paz dijo: "El régimen creyó que con el terror, la división, persiguiendo a las familias venezolano podría dividir y prevalecer. Pero fue todo lo contrario. Los padecimientos de cada ciudadano y de las familias no unió. Nos dio la fortaleza para resistir y mantenernos juntos en esta lucha para recuperar a nuestros familiares, a nuestra democracia y la libertad. Luchamos por nuestros familiares y por recuperar a nuestro país, en paz".

Destacó entonces que en el exterior, al mismo tiempo, lograron construir una amplia alianza de apoyo internacional, que está por encima de opiniones políticas. La democracia es lo más importante, por eso es lamentable lo que hacen algunos gobiernos europeos, pero Noruega, en cambio, es un ejemplo al que le estamos muy agradecidos", remarcó María Corina Machado.

Machado: "No voy a especular sobre otros países"

Yo no sé qué van a hacer los dirigentes de otros países. La verdad es que no sé hasta donde puede llegar el presidente Donald Trump, pero la respuesta a si nos ha apoyado es "sí", se sinceró machado. Pero ante nuevas preguntas volvió a decir que no conoce los planes últimos de la Casa Blanca.

La última pregunta que respondió Machado fue el pedido de un mensaje a Maduro. La decisión fue al final de los venezolanos. Nos dijeron que era una locura, pero lo pudimos hacer en condiciones extremas. Vamos a impulsar lo que ha quedado en claro: la voluntad de los venezolanos. Como la pregunta también inquirió sobre si buscará ser presidente, finalizó diciendo: "Primero lo primero. González Urrutia es el presidente.Luego que recuperemos la democracia, cada ciudadano tendrá la oportunidad de elegir y ser elegido. Nos dijeron que este proceso sería imposible, pero aquí estamos, lo estamos haciendo. Gracias". Un renovado aplauso cerró su segunda conferencia. Su regreso a Venezuela esta prometido, pero no tiene una clara fecha de realización.