AUE automática: el beneficio de ANSES que se paga solo si estás embarazada

Quiénes pueden cobrar la AUE

La asignación está dirigida a personas gestantes que se encuentren en alguno de los siguientes grupos:

Personas desocupadas , incluyendo cónyuge o conviviente.

Trabajadoras informales con ingresos por debajo del salario mínimo.

Monotributistas sociales .

Trabajadoras de casas particulares registradas .

Personas inscriptas en programas sociales.

Requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo

Para cobrar la AUE, es necesario cumplir con varias condiciones:

Tener un embarazo de 12 semanas o más .

Ser ciudadana argentina o naturalizada con DNI; las personas extranjeras deben acreditar al menos tres años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos exigidos.

No contar con obra social (excepto monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas con cobertura por tres meses luego del cese laboral).

Tener regularizada la situación de embarazos anteriores, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.

Cumplir estos requisitos garantiza que el pago se realice automáticamente, agilizando el acceso al beneficio y evitando demoras.

Cómo realizar el trámite

Si la inscripción al Programa Sumar ya fue informada y se cumplen las condiciones mencionadas, la AUE se paga automáticamente, sin necesidad de gestión adicional.

En los casos en que no se perciba la asignación de manera automática, es posible solicitarla en forma presencial: