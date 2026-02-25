AUE automática: el beneficio de ANSES que se paga solo si estás embarazada
La ANSES confirmó que la Asignación Universal por Embarazo puede cobrarse de forma automática. ¿Qué requisitos hay que cumplir?
La ANSES permite que la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se cobre de manera automática, siempre que la persona gestante cumpla con un requisito clave: estar inscrita en el Programa Sumar y realizar los controles médicos correspondientes. Esta prestación está destinada a acompañar económicamente a quienes transitan un embarazo y se encuentran en situación de vulnerabilidad o informalidad laboral.
De esta forma, ANSES agiliza el acceso a la ayuda sin que sea necesario iniciar un trámite adicional, garantizando que las personas que cumplen con todos los requisitos reciban el pago de forma directa y sin demoras.
Qué es el Programa Sumar
El Programa Sumar, dependiente del Ministerio de Salud, tiene como objetivo asegurar el acceso a controles médicos y prestaciones sanitarias durante el embarazo. La inscripción y el seguimiento de los controles establecidos son condiciones esenciales para que ANSES active el cobro automático de la AUE.
Cuando el Ministerio de Salud informa a ANSES que la persona está correctamente inscripta y realiza los controles, el pago se liquida de manera automática, siempre que se cumplan los demás requisitos del beneficio.
Quiénes pueden cobrar la AUE
La asignación está dirigida a personas gestantes que se encuentren en alguno de los siguientes grupos:
Personas desocupadas, incluyendo cónyuge o conviviente.
Trabajadoras informales con ingresos por debajo del salario mínimo.
Monotributistas sociales.
Trabajadoras de casas particulares registradas.
Personas inscriptas en programas sociales.
Requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo
Para cobrar la AUE, es necesario cumplir con varias condiciones:
Tener un embarazo de 12 semanas o más.
Ser ciudadana argentina o naturalizada con DNI; las personas extranjeras deben acreditar al menos tres años de residencia en el país.
Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos exigidos.
No contar con obra social (excepto monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas con cobertura por tres meses luego del cese laboral).
Tener regularizada la situación de embarazos anteriores, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.
Cumplir estos requisitos garantiza que el pago se realice automáticamente, agilizando el acceso al beneficio y evitando demoras.
Cómo realizar el trámite
Si la inscripción al Programa Sumar ya fue informada y se cumplen las condiciones mencionadas, la AUE se paga automáticamente, sin necesidad de gestión adicional.
En los casos en que no se perciba la asignación de manera automática, es posible solicitarla en forma presencial:
Con turno previo en una oficina de ANSES.
Esta opción aplica principalmente para monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas con cobertura de salud posterior al cese laboral.
Es fundamental presentar la solicitud antes del nacimiento para no perder el derecho a la prestación.