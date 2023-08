Qué dice la canción de protesta que se convirtió en la más escuchada en Estados Unidos

El tema se llaman "Rich men north of Richmond" (Hombres ricos al norte de Richmond) porque alude al poder y al status quo de Washington, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad que es la capital del histórico estado de Virginia (uno de los trece estados fundadores del país).

Anthony nació en Farmville, una pequeña localidad al oeste de Richmond, y su canción explotó en las redes sociales como una canción de protesta por el momento particular de la economía de los Estados Unidos. Para muchos, está ligado a los sectores más conservadores que esperan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

oliver anthony y los burócratas de Washington.jpg La canción que critica a los "burócratas de Washington", la numero 1 de los rankings en Estados Unidos. ( Foto: Gentileza de Whiskey Riff)

"Tu dólar es una mierda y está bajo impuestos interminables"

Ese es parte del estribillo de la canción. Anthony refleja la frustración y el enojo que mantiene gran parte del norteamericano medio que debe trabajar cada vez más, para pagar impuestos o gastos fijos y su dinero se le escapa de las manos por la presión impositiva y la inflación.

"Señor, tenemos gente en la calle, no tienen nada para comer/Y los obesos ordeñando el bienestar", dice otro de sus versos.

Para grabar este tema, Anthony dejó el celular con el que graba regularmente sus canciones y utilizó por primera vez un micrófono de estudio. Tal vez, la mejora en la calidad - sumada a la dureza de su letra en este momento social del país - ayudaron para que trepara hasta el número 1 de las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

Su ascenso fue meteórico. La canción lleva solo 13 días en las redes. Anthony estaba conforme con llegar a 300.000 reproducciones.

Pero en menos de dos semanas pasó los 31 millones de visualizaciones. En Spotify registra más de 15 millones de descargas.

trump y biden.jpg La canción de Anthony se metió en medio de la pelea por la reelección entre Trump y Biden. (Foto: A24.com)

Quién es Oliver Anthony

Christopher Anthony Lunsford, es su nombre completo y ha puesto parte de su historia personal en la canción. Ha tenido que recurrir terapias de rehabilitación por su adicción al alcohol, que adquirió en sus constantes viajes en camión por los Estados Unidos.

“Creo que estas canciones han conectado con millones de personas a un nivel muy profundo porque son cantadas por alguien que siente las palabras en el momento mismo en las que las dice", explicó Anthony ante este éxito arrollador inesperado.

"Soy solo un idiota y su guitarra. Es un estilo del que nunca debimos deshacernos”, escribió Anthony en Facebook. Sin embargo, su canción ya es considerado un himno de la pobreza y que muchos que se identifican con los pensamientos más de derecha que encarna Donald Trump.

Tuvo que abandonar la escuela a los 17 años. Desde 2010 ha tenido varios trabajos en fábricas en Carolina del Norte. El más reciente, cuenta, fue en una planta de papel.

“Trabajaba el tercer turno seis días a la semana por 14,5 dólares la hora. Era infernal”, escribe Anthony. Tras un accidente - con una fuerte lesión en el cráneo, vende manufacturas en viajes interestatales que le permitieron comprobar que "la gente está harta de ser menospreciada, dividida y manipulada”.

("He estado vendiendo mi alma, trabajando todo el día/Horas extras por una paga de mierda/Así que puedo sentarme aquí y desperdiciar mi vida/Arrastrarme de vuelta a casa y ahogar mis problemas/Es una maldita vergüenza a lo que ha llegado el mundo/Para gente como yo y gente como tú/Desearía poder despertarme y que no sea verdad/Pero lo es, oh, lo es"; dice el inicio de su tema).

¿Himno para la derecha pro Trump?

El contenido de la canción - que ataca a los "burócratas con la panza llena de Washington" - ya fue adoptado por los sectores de extrema derecha, incluso los del grupo QAnon.

Muchos partidarios del regreso de Donald Trump a la presidencia, ya lo cantan en cada uno de sus encuentros a favor de "MAGA", el slogan de campaña del multimillonario ("Make america great again", "hagamos nuevamente grande a Estados Unidos").

"Ojalá los políticos cuidaran de los mineros/Y no solo menores en una isla en algún lugar", dice en otro momento del tema. Se interpreta como una referencia al pedófilo Jeffrey Epstein, vinculado por la extrema derecha a los demócratas.

Incluso, la letra de la canción ha calado entre algunos demócratas. En plena campaña para buscar la reelección de Joe Biden, gobernadores y legisladores del partido de gobierno marcan que hay que prestar atención a lo que canta Anthony. La falta de respuesta a las demandas sociales y económicas que quedaron tras la pandemia y el regreso de la inflación a los Estados Unidos.

La letra completa:

"He estado vendiendo mi alma, trabajando todo el día/Horas extras por una paga de mierda.

Así que puedo sentarme aquí y desperdiciar mi vida/Arrastrarme de vuelta a casa y ahogar mis problemas.

Es una maldita vergüenza a lo que ha llegado el mundo/Para gente como yo y gente como tú/desearía poder despertarme y que no sea verdad.

Pero lo es, oh, lo es/Viviendo en el nuevo mundo/con un alma vieja.

Estos hombres ricos al norte de Richmond.

Dios sabe que todos ellos solo quieren tener el control total/quieren saber lo que piensas, quieren saber lo que haces/y ellos no creen que lo sabes, pero yo sé que lo sabes.

Porque tu dólar no es una mierda y está bajo impuestos interminables/por los hombres ricos al norte de Richmond.

Ojalá los políticos cuidaran de los mineros/y no solo menores en una isla en algún lugar.

Señor, tenemos gente en la calle, no tienen nada para comer/y los obesos ordeñando el bienestar.

Bueno, Dios, si mides 5 pies 3 pulgadas y pesas 300 libras/Los impuestos no deberían pagar tus bolsas de rondas de chocolate/Los jóvenes se están poniendo seis pies en el suelo.

Porque todo lo que hace este maldito país es seguir pateándolos/Señor, es una maldita vergüenza a lo que ha llegado el mundo/para gente como yo y gente como tú.

Desearía poder despertarme y que no sea verdad/, pero lo es, oh, lo es".