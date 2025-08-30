Luciana Elbusto respondió la picante pregunta del influencer Luciano García Laprebende: ¿entra a Gran Hermano?

Confesó con mucho entusiasmo, que si la producción del canal la invitaría a ser parte, ella aceptaría y que hasta sus hijos le piden que participe. "Siempre quise entrar a Gran Hermano, desde la segunda edición, y mi madre me decía 'avisame así me voy del país'", señaló con humor la rubia en diálogo con Lucho.

"Ahora me dicen que me anote, se me complica por mis hijos aunque ellos me piden que participe y que se quedan con el abuelo", añadió. Y además aseguró: "Yo estoy dispuesta a todo, viví la experiencia de estar dos días en la casa de Gran Hermano y me encantó. Veremos que pasa".

Marcela Feudale y Luciana Elbusto protagonizaron un tenso cruce al aire: "Yo no te hice echar"

Con la espontaneidad que la caracteriza, Marcela Feudale rompió el silencio sobre su vínculo con Luciana Elbusto y aclaró si fue cierto que pidió su salida de LAM, donde compartieron varias emisiones. La locutora visitó el estudio de Intrusos (América TV) y, ante la presencia de Elbusto, explicó si están enfrentadas y por qué se generaron tantas tensiones entre ellas cuando compartían panel.

Consultada sobre si tiene un conflicto personal con su colega, Feudale fue contundente: “Yo no tengo nada personal con ella, la conozco desde la época de Infama, me hizo 70 mil notas”. Al hablar sobre la participación de Elbusto en el programa, a raíz del escándalo con Diego Brancatelli, explicó: “A mí no me molesta nada de eso porque yo soy parte de este medio y después de lo que vi en el Bailando… yo sé cómo se llega a la tele”.

En otro pasaje del cruce, la locutora reconoció que Luciana suele tener más información sobre el medio: “Si ella se pone a hablar sobre gente del medio sabe mucho más de lo que sé yo”. Además, recordó una escena que vivieron al aire y bromeó: “Le dije conchu…, atrevida, porque realmente no dijiste ‘Feudale no mintió’, no me defendiste”.

Al escuchar ese reproche, Elbusto intervino: “Si Ángel hubiese visto que vos me echaba, que no quería que esté es al contrario porque es funcional al show que nos peleemos”. Y agregó: “Segundo, cuando estábamos haciendo la nota con Rocío Marengo me cortaste”. Feudale respondió con firmeza: “Ese día te fuiste al car… porque estábamos hablando del tratamiento de Marengo y la mina quería hablar del tratamiento de ella”.

En ese sentido, Marcela remarcó que no le pareció profesional el accionar de su compañera: “Me extraña que una periodista no sepa que la nota era Marengo”. Aunque Luciana aseguró que nunca habló públicamente de su tratamiento para ser madre, Feudale insistió: “Te diste vuelta y me lo dijiste a mí al aire, pero no tengo nada con ella y me tuneó y me eligió la ropa”.

Más adelante, Paula Varela recordó un incómodo momento que vivió Luciana con Marcela: “La saqué cag… porque ella tiene que saber. Tenés que defenderme a mí de la misma manera que yo, porque no te hice echar”, respondió Feudale, justificando su reacción.

Finalmente, Elbusto se refirió a su desvinculación del programa: “A mí me dijeron que tenía hasta julio, si Ángel hubiese querido…, pero capaz que no le fui funcional al show o no sé y ahí dijeron que me había ido porque ella lo había pedido”.