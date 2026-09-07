El picante cruce entre Luck Ra y Tiago PZK ante los rumores de romance con La Joaqui

"Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetas mi presente mientas expones públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", indicó la artista.

Y remarcó: "Nuestra relación terminó hace dos meses. Por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar".

"Y si vamos a hablar de varlores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabes mejor que nadie la cantidad de cosas que callé - y que todavía callo- para cuidarte y preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor", dejó en claro en otro de los pasajes de su extenso mensaje en Instagram.

Las chicanas virtuales entre Luck Ra y Tiago PZK por La Joaqui

Lo cierto es que con el tema instalado entre los fans de una supuesta relación entre La Joaqui y Tiago PZK que deslizó Luck Ra, los cantantes recurrieron a videos e indirectas a través de las redes sociales.

Luck Ra publicó un particular video en su cuenta de TikTok donde se lo veía bailando mientras se escuchaba Fue culpa tuya, canción que justamente grabó con Tiago PZK.

Y letra habla de una decepción amorosa con frases como “Todo lo que hice de nada valió” y “Me enamoré y qué mal me salió”, lo que derivó en muchas especulaciones por parte de sus seguidores respecto al supuesto vínculo entre su ex y su colega.

La cuenta del programa LAM (América Tv) en X en tanto compartió la respuesta de Tiago PZK desde un video que subió a TikTok pero que rápidamente borró donde se lo veía relajado con una mascarilla facial al ritmo de Waterproof, su colaboración con FRO!, que contiene una significativa frase: “Si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”, decía la letra, lo que muchos fans tomaron como una relación directa a los rumores que lo vinculan a La Joaqui, ex de Luck Ra.