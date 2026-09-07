Wanda Nara sorprendió con un misterioso ritual y una tarotista lanzó una fuerte interpretación

Wanda Nara compartió en las redes unas enigmáticas imágenes en Instagram donde se ven velas encendidas, cartas, rosas rojas, collar de perlas, copas, hilo rojo, la figura de un caballo y una camiseta de fútbol.
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La tarotista Alejandra Ahur habló en el ciclo Infama sobre las misteriosas fotos que compartió días atrás Wanda Nara en redes y explicó su significado.
Wanda Nara compartió en las redes unas enigmáticas imágenes en Instagram donde se ven velas encendidas, cartas, rosas rojas, collar de perlas, copas, hilo rojo, la figura de un caballo y una camiseta de fútbol.
Lo cierto es que en ese contexto una medium tarotisa analizó en el programa Infama las imágenes subidas por la ex de Mauro Icardi y explicó el significado que tendría detrás.
En su opinión, la especialista fue directa y explicó que esa acción sería como respuesta a una acción que habría realizado la China Suárez sobre ella.
"¿Le está haciendo un trabajo a él? Vi esa imagen y dije qué significa, así que fuimos a una especialista", introdujo la conductora Marcela Tauro antes de dar paso al testimonio de la invitada.
Alejandra Ahur explicó desde el móvil qué intentó hacer Wanda Nara con ese ritual: "Ahí lo que hay es una limpieza fuerte que está relacionada con un trabajo que hizo la China hacía Wanda: acá está limpiando un trabajo de familia", manifestó.
Y luego fue explicando el sentido de cada objeto elegido por la mediática: “Lo veo a través de la posición de las velas y la clarividencia. Visualizo la intención de la China Suárez de cortarle todo lo que tiene que ver con la parte laboral a Wanda, de perjudicarla y desunir la familia, es decir, que las nenas tengan problemas con ella", aseguró.
"El caballo es la fuerza, la energía, y el hilo rojo ahí sale a las claras que tiene que ver con ella (por la China). Las perlas es el glamour de Wanda que desde un principio quiere hacer que ella salga perjudicada de todo esto, que no le vaya bien", continuó analizando la tarotista en el programa de América Tv.
Y en ese sentido explicó: "Es una limpieza y se nota que no es viejo este trabajo. Es una manera de avisarle a la otra persona mirá que me enteré que estás trabajándome".
Alejandra indicó al respecto: "Creo que ella (Wanda) tuvo que haber consultado a alguna tarotista o vidente y es lo que le mandaron a hacer pero sino vos sentís cansancio, desgano, que algo en la casa se rompe, malestar en las criaturas, entonces lo que ella está haciendo es tratando de abrir con la fuerza del caballo".
"Es un cansancio distinto, que es aplastante, una sensación que algo te pesa en la espalda, un malestar constante", remarcó sobre lo que pudo sentir en su momento Wanda.
Y cerró con una contundente opinión los sentimientos de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Quiere el retorno en principio por las nenas y por la familia también. Los dos siguen enamorados".