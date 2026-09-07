Wanda Nara sorprendió con un misterioso ritual y una tarotista lanzó una fuerte interpretación

Alejandra Ahur explicó desde el móvil qué intentó hacer Wanda Nara con ese ritual: "Ahí lo que hay es una limpieza fuerte que está relacionada con un trabajo que hizo la China hacía Wanda: acá está limpiando un trabajo de familia", manifestó.

Y luego fue explicando el sentido de cada objeto elegido por la mediática: “Lo veo a través de la posición de las velas y la clarividencia. Visualizo la intención de la China Suárez de cortarle todo lo que tiene que ver con la parte laboral a Wanda, de perjudicarla y desunir la familia, es decir, que las nenas tengan problemas con ella", aseguró.

El significado de los elementos en las particulares fotos que subió Wanda Nara

"El caballo es la fuerza, la energía, y el hilo rojo ahí sale a las claras que tiene que ver con ella (por la China). Las perlas es el glamour de Wanda que desde un principio quiere hacer que ella salga perjudicada de todo esto, que no le vaya bien", continuó analizando la tarotista en el programa de América Tv.

Y en ese sentido explicó: "Es una limpieza y se nota que no es viejo este trabajo. Es una manera de avisarle a la otra persona mirá que me enteré que estás trabajándome".

Alejandra indicó al respecto: "Creo que ella (Wanda) tuvo que haber consultado a alguna tarotista o vidente y es lo que le mandaron a hacer pero sino vos sentís cansancio, desgano, que algo en la casa se rompe, malestar en las criaturas, entonces lo que ella está haciendo es tratando de abrir con la fuerza del caballo".

"Es un cansancio distinto, que es aplastante, una sensación que algo te pesa en la espalda, un malestar constante", remarcó sobre lo que pudo sentir en su momento Wanda.

Y cerró con una contundente opinión los sentimientos de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Quiere el retorno en principio por las nenas y por la familia también. Los dos siguen enamorados".