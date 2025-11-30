El video del romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras gritar campeón con el Inter Miami

Las imágenes rápidamente se viralizaron en la red social X luego de que alguien presente en el estadio registró ese momento. "Me filmé un beso entre Tini y De Paul", indicó quien captó ese romántico momento de la pareja en la cancha.

"Campeones del Este! Queda un pasito más! Vamos equipo!", expresó el futbolista a pura alegría en un posteo en Instagram.

El equipo que tiene a Messi como gran figura y capitán pudo conseguir por primera vez ese título tras la goleada. Tini no pudo evitar la emoción por el logro De Paul, quien se sumó al equipo de su amigo Messi en el último mercado de pases.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, enamoradísimos y en medio de fuertes rumores de inminente casamiento

Tras la reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul confirmada hace ya tiempo fue inevitable que tanto los fans de la cantante como los del futbolista comenzasen a especular sobre si se casarían y cuándo sería.

La noticia generó un verdadero revuelo en redes sociales y abrió un sinfín de rumores sobre el futuro de la pareja. Primero circuló que la unión matrimonial entre la cantante y el futbolista sería en diciembre pero de 2026.

En este contexto, según aseguró la revista Para Tí basándose en una fuente cercana al entorno de la pareja, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían antes de fin de año.

Según este medio, la fecha elegida sería el próximo viernes 5 de diciembre el día que pasen por el registro civil y se conviertan en marido y mujer legalmente.

En medio de un total hermetismo de la pareja sobre este tema, habrá qué esperar a ver qué sucede. Lo cierto es que ante la final que jugará De Paul con el Inter de Miami el próximo sábado hace pensar que estos planes se puedan postergar debido a la cercanía de las fechas.

Más allá de esto, lo importante para la cantante y el deportista es el gran presente que atraviesan juntos muy enamorados después de reconciliarse luego de un tiempo distanciados.