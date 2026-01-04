En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Nicolás Maduro
Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentarán este lunes ante la Justicia de Estados Unidos

Maduro y su esposa deberán presentarse este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, acusados de liderar y apoyar una presunta red criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentarán este lunes ante la Justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentarán este lunes ante la Justicia de Estados Unidos
Leé también China pidió la liberación de Maduro y cuestionó la intervención en Venezuela
 Xi Jinping  y Nicolás Maduro, el viernes 2 de enero, en Caracas, Venezuela (@nicolasmaduro)

La audiencia se realizará al mediodía en Manhattan, bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, según confirmó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad donde suelen alojarse acusados por delitos de extrema gravedad. La comparecencia marca un punto de inflexión en un proceso judicial que Estados Unidos mantiene abierto desde hace varios años contra el liderazgo chavista.

maduro cilia

La audiencia inicial tendrá carácter preliminar. De acuerdo con fuentes judiciales, el tribunal procederá a la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de la identidad de los imputados y la definición de las primeras medidas procesales, entre ellas la situación de detención.

Según anticiparon medios estadounidenses, es altamente probable que tanto Maduro como Flores continúen privados de libertad sin posibilidad de fianza mientras avanza la causa.

La presentación ante la Justicia se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara públicamente la captura de Maduro en Caracas, en el marco de una operación que incluyó acciones militares contra objetivos estratégicos en Venezuela. Desde Washington señalaron que el operativo fue el resultado de meses de planificación y coordinación entre distintas agencias federales.

Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro: qué graves acusaciones enfrentará

Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos federales formulados en 2020, que lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico internacional. Según las acusaciones, el exmandatario habría encabezado una organización que utilizó el aparato del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, en articulación con grupos armados considerados terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, es investigada por su presunto rol en tareas de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. Para la fiscalía, su participación habría sido clave para garantizar el funcionamiento y la protección de la estructura, aprovechando su cercanía con el poder político y judicial en Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que la operación se desarrolló conforme a la legislación vigente y en el marco de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos. Además, subrayó que el caso representa uno de los procesos más relevantes impulsados por la Justicia estadounidense contra un exjefe de Estado extranjero.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos
Notas relacionadas
Estados Unidos advirtió que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"
Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez
Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "Todavía sigue..."

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar