Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentarán este lunes ante la Justicia de Estados Unidos

Según anticiparon medios estadounidenses, es altamente probable que tanto Maduro como Flores continúen privados de libertad sin posibilidad de fianza mientras avanza la causa.

La presentación ante la Justicia se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara públicamente la captura de Maduro en Caracas, en el marco de una operación que incluyó acciones militares contra objetivos estratégicos en Venezuela. Desde Washington señalaron que el operativo fue el resultado de meses de planificación y coordinación entre distintas agencias federales.

Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro: qué graves acusaciones enfrentará

Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos federales formulados en 2020, que lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico internacional. Según las acusaciones, el exmandatario habría encabezado una organización que utilizó el aparato del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, en articulación con grupos armados considerados terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, es investigada por su presunto rol en tareas de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. Para la fiscalía, su participación habría sido clave para garantizar el funcionamiento y la protección de la estructura, aprovechando su cercanía con el poder político y judicial en Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que la operación se desarrolló conforme a la legislación vigente y en el marco de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos. Además, subrayó que el caso representa uno de los procesos más relevantes impulsados por la Justicia estadounidense contra un exjefe de Estado extranjero.