El Ejército venezolano exigió la liberación de Maduro: "Fue un secuestro"

“Que el mundo ponga sus barbas en remojo, porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”, expresó, tras agradecer el respaldo de los países que repudiaron la incursión militar y la detención de Maduro.

El ministro apuntó directamente contra la administración de Donald Trump, a la que acusó de impulsar una “pretensión colonialista” sobre América Latina, y aseguró que las Fuerzas Armadas garantizarán la continuidad institucional y democrática del país pese a la “extracción forzada” de su Comandante en Jefe.

Si bien llamó a la población a mantener la calma, dejó un mensaje contundente hacia el exterior: “La dignidad nacional no se negocia. La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto”, concluyó, reafirmando el alineamiento militar con el proyecto bolivariano en medio de la crisis política más grave de los últimos años.