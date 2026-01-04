El Ejército venezolano exigió la liberación de Maduro: "Fue un secuestro"
Las Fuerzas Armadas alertaron a la comunidad internacional y advirtieron que la operación contra Maduro sienta un precedente peligroso.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela se pronunciaron este domingo tras la detención de Nicolás Maduro y exigieron su liberación inmediata, al denunciar que el mandatario fue “secuestrado” en una operación encabezada por Estados Unidos que, según afirmaron, viola de manera directa el derecho internacional.
El reclamo fue formulado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien encabezó una conferencia de prensa en representación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y calificó la captura del líder chavista como un acto “antijurídico, criminal y colonialista”.
“Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el período 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos”, afirmó el funcionario, al ratificar la lealtad de la cúpula militar al mandatario detenido.
Durante su mensaje, Padrino López sostuvo que el operativo estadounidense constituye un ataque frontal contra la soberanía nacional y la voluntad popular, y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de acciones podría tener a nivel global.
“Que el mundo ponga sus barbas en remojo, porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”, expresó, tras agradecer el respaldo de los países que repudiaron la incursión militar y la detención de Maduro.
El ministro apuntó directamente contra la administración de Donald Trump, a la que acusó de impulsar una “pretensión colonialista” sobre América Latina, y aseguró que las Fuerzas Armadas garantizarán la continuidad institucional y democrática del país pese a la “extracción forzada” de su Comandante en Jefe.
Si bien llamó a la población a mantener la calma, dejó un mensaje contundente hacia el exterior: “La dignidad nacional no se negocia. La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto”, concluyó, reafirmando el alineamiento militar con el proyecto bolivariano en medio de la crisis política más grave de los últimos años.