Mundo
Argentinos
rehenes
Rehenes de Hamas

Quiénes son los argentinos que siguen secuestrados por Hamas a dos años de la masacre

Fueron capturados el 7 de octubre de 2023 y llevados a la Franja de Gaza. Algunos de sus familiares recuperaron la libertad. Pero ellos tres llevan ya 730 días cautivos sin que se sepa en qué condiciones están. Las negociaciones de paz comienzan en Egipto.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Los tres rehenes argentinos en manos de Hamas. Llevan 730 días cautivos. (foto: A24.com)

Los tres rehenes argentinos en manos de Hamas. Llevan 730 días cautivos. (foto: A24.com)

Son horas más que sensibles en Medio Oriente. En Egipto, se reúnen varios países para analizar la propuesta de Donald Trump - compartida por Netanyahu - para una solución que ponga un alto el fuego en una guerra que ya pasó los dos años. Y peor todavía, en manos de Hamas hay 48 rehenes que secuestraron el 7 de octubre de 2023. Ese día invadieron, por tierra, mar y aire, el suelo israelí. Entre ellos, hay tres argentinos, de los que en primera medida, no se sabe nada sobre su verdadera condición. Ni siquiera si están vivos, cosa que se presume.

Leé también Trump y Netanyahu lanzaron un plan de paz para Gaza y esperan la respuesta de Hamas
Trump busca que el primer ministro de Israel pueda alcanzar un acuerdo con Hamas para poner fin al conflicto en Medio Oriente. (Foto: Reuters).

Los tres son Eitan Horn, y los hermanos Ariel y David Cunio. Sus historias son diferentes. En algún momento, se creyó que serían liberados, pero los repetidos momentos en que la guerra escaló hizo inútiles todas las negociaciones luego del primer grupo de rehenes que Hamas liberó en varias semanas consecutivas. Entre ellos, no hay que olvidar que Hamas devolvió en féretros a Shiri Bibas, de 32 años, y a sus dos hijos, Ariel y Kfir. Murieron en cautiverio.

Incluso, Hamas cometió un error imperdonable. Confundió el cuerpo de Shiri y devolvió el de una palestina. Hubo que hacer una gestión de emergencia para que los restos de Shiri fueran entregados a su esposo, Yarden, el único sobreviviente. Los terroristas de Hamas se los llevaron luego de haber arrasado su casa en un kibutz.

rehenes argentinos en manos de Hamas.
Los 48 rehenes en manos de Hamas. Tres de ellos, son argentinos. (Foto: A24.com)

Los 48 rehenes en manos de Hamas. Tres de ellos, son argentinos. (Foto: A24.com)

Pero el destino de Eitan, Ariel y David ha sido diferente. Se mantiene en ese enorme grupo de 48 rehenes que siguen en territorio de la franja de Gaza. Y no se sabe cuántos de ellos están vivos. Menos todavía, su estado de salud.

En la víspera de esa negociación en Egipto, funcionarios israelíes declararon que los rehenes podrían ser "liberados en pocos días", pero Hamás debe aceptar el pacto propuesto, pendiente del ultimátum de Trump. A tal punto, que la prensa israelí dice que una fuente cercana a Netanyahu afirma que Hamas nunca estuvo preparado para liberar a todos los rehenes sin la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza. Justamente, ese es uno de los puntos en la propuesta anunciada la semana pasada en Washington.

arbel y su novio argentino
Ariel Cunio y su hermano David siguen detenidos. La novia de Ariel (en la foto) fue liberada en una dura controversia entre Israel y Hamas.(foto: A24.com)

Ariel Cunio y su hermano David siguen detenidos. La novia de Ariel (en la foto) fue liberada en una dura controversia entre Israel y Hamas.(foto: A24.com)

Quiénes son los tres argentinos que siguen como rehenes de Hamas

  • Eitan Horn (38 años) es argentino-israelí. Fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el ataque al kibutz Nir Oz, junto con su hermano Iair. A su hermano lo liberaron en febrero de 2025, pero Eitan aún permanece cautivo. No estaba en esa lista de personas para recuperar la libertad y luego no hubo más intercambio de rehenes.

La última imagen que se vio de Eitan fue muy cruel. Luego, el 1 de marzo de este año, Hamas dio a conocer un video en el que se lo ve, demacrado, abrazando a Iair antes de ser separados.

  • David Cunio (33 años) también fue capturado ese mismo día, el 7 de octubre de 2023, junto con su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años. Su esposa y sus hijas fueron liberadas en noviembre como parte del primer intercambio de rehenes. Pero al igual que con Eitan, su nombre nunca estuvo en ninguna de las listas de negociación: ni en la primera - la única que logró que 33 rehenes volvieran a Israel, de los cuáles 8 estaban muertos - ni en los posteriores fallidos intentos.

los hermanos horn
Los hermanos Horn. El de barba, Etan, sigue en manos de Hamas. (Foto: A24.com)

Los hermanos Horn. El de barba, Etan, sigue en manos de Hamas. (Foto: A24.com)

  • Ariel Cunio (26 años) es el hermano de David. Fue capturado junto a su novia Arbel Yehud (28 años) en la misma fecha del ataque.

El caso de Ariel Cunio fue muy comentado en todo el mundo por su pareja Arbel Yehud. Habían regresado de un viaje por Sudamérica cuando se produjo el brutal ataque de Hamas. Se los llevaron a los tres. A los hermanos Cunio y a Arbel, la pareja de Ariel. Ariel Cunio, antes de ser secuestrado, el joven logró enviarle un mensaje a su otro hermano Eitan, que sobrevivió a la matanza y se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror”, escribió.

En la primera negociación - la única en la que hubo acuerdo - se había pactado que liberaran en primer término a todos los civiles. Pero Hamas no cumplió. Y liberó a una mujer del ejército israelí cuando se esperaba que Arbel estuviera en la lista. Una queja formal de Israel, logró que se la incluyera en la tanda siguiente de liberados, que se hacía semana tras semana.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
