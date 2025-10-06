Quiénes son los argentinos que siguen secuestrados por Hamas a dos años de la masacre

Pero el destino de Eitan, Ariel y David ha sido diferente. Se mantiene en ese enorme grupo de 48 rehenes que siguen en territorio de la franja de Gaza. Y no se sabe cuántos de ellos están vivos. Menos todavía, su estado de salud.

En la víspera de esa negociación en Egipto, funcionarios israelíes declararon que los rehenes podrían ser "liberados en pocos días", pero Hamás debe aceptar el pacto propuesto, pendiente del ultimátum de Trump. A tal punto, que la prensa israelí dice que una fuente cercana a Netanyahu afirma que Hamas nunca estuvo preparado para liberar a todos los rehenes sin la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza. Justamente, ese es uno de los puntos en la propuesta anunciada la semana pasada en Washington.

arbel y su novio argentino Ariel Cunio y su hermano David siguen detenidos. La novia de Ariel (en la foto) fue liberada en una dura controversia entre Israel y Hamas.(foto: A24.com)

Quiénes son los tres argentinos que siguen como rehenes de Hamas

Eitan Horn (38 años) es argentino-israelí. Fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el ataque al kibutz Nir Oz, junto con su hermano Iair. A su hermano lo liberaron en febrero de 2025, pero Eitan aún permanece cautivo. No estaba en esa lista de personas para recuperar la libertad y luego no hubo más intercambio de rehenes.

La última imagen que se vio de Eitan fue muy cruel. Luego, el 1 de marzo de este año, Hamas dio a conocer un video en el que se lo ve, demacrado, abrazando a Iair antes de ser separados.

David Cunio (33 años) también fue capturado ese mismo día, el 7 de octubre de 2023, junto con su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años. Su esposa y sus hijas fueron liberadas en noviembre como parte del primer intercambio de rehenes. Pero al igual que con Eitan, su nombre nunca estuvo en ninguna de las listas de negociación: ni en la primera - la única que logró que 33 rehenes volvieran a Israel, de los cuáles 8 estaban muertos - ni en los posteriores fallidos intentos.

los hermanos horn Los hermanos Horn. El de barba, Etan, sigue en manos de Hamas. (Foto: A24.com)

Ariel Cunio (26 años) es el hermano de David. Fue capturado junto a su novia Arbel Yehud (28 años) en la misma fecha del ataque.

El caso de Ariel Cunio fue muy comentado en todo el mundo por su pareja Arbel Yehud. Habían regresado de un viaje por Sudamérica cuando se produjo el brutal ataque de Hamas. Se los llevaron a los tres. A los hermanos Cunio y a Arbel, la pareja de Ariel. Ariel Cunio, antes de ser secuestrado, el joven logró enviarle un mensaje a su otro hermano Eitan, que sobrevivió a la matanza y se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror”, escribió.

En la primera negociación - la única en la que hubo acuerdo - se había pactado que liberaran en primer término a todos los civiles. Pero Hamas no cumplió. Y liberó a una mujer del ejército israelí cuando se esperaba que Arbel estuviera en la lista. Una queja formal de Israel, logró que se la incluyera en la tanda siguiente de liberados, que se hacía semana tras semana.