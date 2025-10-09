¡Sorpresa!: quién es el ganador del premio Nobel de Literatura 2025

Incluso Sátántangó fue adaptada a una película de siete horas dirigida por Béla Tarr, con quien Krasznahorkai tuvo una estrecha colaboración artística.

Un escritor especializado en analizar traumas de la sociedad

Aunque los detalles completos del jurado no suelen difundirse ampliamente, el anuncio oficial destaca que el Nobel 2025 premia una obra que:

Se caracteriza por su voz “visionaria” en medio de tiempos traumáticos, es decir, que aborda los momentos de colapso, crisis social o existencial con fuerza literaria.

Da voz a los seres humanos que enfrentan esas crisis: su literatura no solo describe el deterioro o la decadencia, sino que implica testimonio, experiencia interior y resistencia simbólica.

Su estilo narrativo -muy exigente, complejo, con fraseo largo, atmósferas densas-fue valorado como capaz de expandir los límites de la ficción contemporánea. Varios críticos han subrayado cómo su prosa combina influencias literarias (Kafka, Beckett, Joyce) con una sensibilidad particular para el desarraigo, la melancolía y el colapso social.

ganador del nobel de literatura y una obra El ganador del Nobel de Literatura con una de sus obras que están traducidas al castellano. (Foto: A24.com)

En el comunicado oficial de la Academia Sueca, el premio Nobel de Literatura 2025 le fue otorgado a László Krasznahorkai “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Se destaca que su mirada artística “está completamente libre de ilusión y ve la fragilidad del orden social combinada con su creencia inquebrantable en el poder del arte.”

Es decir, la academia lo ve como alguien que explora el colapso social, los momentos de crisis o catástrofe, pero que no cae en nihilismo absoluto: su literatura reafirma que el arte tiene sentido incluso en escenarios oscuros.

Además, se valora la forma: su prosa densa, de oraciones extensas, que alternan tonos solemnes, insólitos, desolados, es vista como un desafío estilístico y una manera de capturar estados extremos de conciencia. Tal vez, por la influencia de lo que vivió en la Hungría en los tiempos de la Guerra Fría y su particular desarrollo de esta "literatura del trauma".

En círculos literarios internacionales, Krasznahorkai ha sido llamado “ el maestro contemporáneo húngaro del apocalipsis".

También se menciona que su visión universal rivaliza con la de autores como Melville, gracias a su capacidad para conectar lo local -la pequeña comunidad, el colapso interior- con temas universales de caídas, pérdidas y resistencia.

Como dijimos, es el segundo húngaro en ganar este premio, después de Imre Kertész, quien lo obtuvo en 2002.

La distinción trae el premio económico de casi 1.200.000 dólares. Este viernes se entregará el premio Nobel de la Paz. Al que Donald Trump se autopostuló muchas veces.