Bono de $550.000 confirmado por ANSES: el grupo que lo cobra por única vez antes de fin de año

A diferencia de otros beneficios, la Asignación por Adopción no requiere fecha específica en el calendario, ya que se liquida una vez aprobado y registrado el trámite correspondiente. Cada beneficiario puede cobrarlo solo una vez por cada hijo adoptado.

AUH en diciembre: cuánto cobran quienes reciben la asignación por adopción

Además del refuerzo por adopción, las familias también pueden percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo monto en diciembre será de $97.974 por hijo tras la actualización por movilidad.

Pero esto no es todo: aquellas familias que hayan presentado la Libreta AUH correspondiente al año anterior podrán acceder al pago del 20% retenido a lo largo del año. Ese complemento acumulado eleva el total a $122.467 por hijo, lo que representa uno de los adicionales más esperados por los titulares de AUH.

ANSES_bonos

Cómo se llega al pago total de $549.344 en diciembre

El monto final surge de la combinación de tres conceptos que ANSES liquida durante diciembre:

Asignación por Adopción: $426.877

AUH mensual por un hijo: $97.974

20% retenido por Libreta AUH: $24.493

Total acumulado: $549.344

Este pago se activa únicamente cuando la familia reúne todas las condiciones: haber adoptado legalmente (y contar con la resolución correspondiente), ser titular de AUH y haber presentado la Libreta AUH para el cobro del complemento.

Qué es la Asignación por Adopción y cómo se tramita

La Asignación por Adopción forma parte del grupo de APU (Asignaciones de Pago Único), junto con la Asignación por Nacimiento y la Asignación por Matrimonio. Se otorga a aquellas familias que hayan completado formalmente el proceso de adopción y cuenten con la documentación judicial que lo acredita.

Requisitos principales

Resolución judicial de adopción plena o simple.

DNI de todos los integrantes del grupo familiar.

Tener los datos personales y vínculos familiares actualizados en Mi ANSES.

No superar el tope de ingresos establecido para las APU (declarados por el organismo).

Cómo iniciar el trámite

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar datos personales y vínculos familiares.

Solicitar un turno online para la prestación correspondiente.

Presentarse en una oficina de ANSES con la resolución judicial y la documentación requerida.

Esperar la aprobación del trámite y la posterior liquidación, que se abona por única vez.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH es un documento obligatorio que acredita que los niños y adolescentes titulares de AUH cumplen con los controles de salud, vacunación y escolaridad estipulados por ANSES.

Quienes no presenten la Libreta no pueden cobrar el 20% retenido, y además pueden sufrir la suspensión del beneficio.

Pasos para presentarla

Descargar el formulario PS 1.47 desde Mi ANSES.

Imprimirlo y llevarlo al centro educativo o de salud correspondiente.

Una vez completado y firmado, subirlo desde Mi ANSES o presentarlo en una oficina sin turno.

Una vez procesado, el pago del complemento se realiza dentro de los 60 días posteriores.

Por qué este pago se considera un “bono” de $550.000

Si bien técnicamente se trata de la suma de distintas prestaciones, la combinación excepcional de montos generó que muchas familias lo interpreten como un “bono” o “refuerzo” de fin de año. La diferencia respecto a otros pagos extraordinarios es que no se trata de un beneficio masivo, sino de un monto concentrado en un grupo puntual:

familias que adoptaron,

que reciben AUH,

y que presentaron la Libreta.

Esta coincidencia produce una liquidación que supera los $549.000, convirtiéndose en una de las más altas del sistema de ANSES.

¿Cuándo se cobra este pago?

El monto correspondiente a la Asignación por Adopción no sigue un cronograma masivo como la AUH o las jubilaciones. Se acredita una vez aprobado el trámite, generalmente dentro del mes siguiente a la presentación de la documentación.

En cambio, la AUH y el pago retenido siguen el calendario habitual según la terminación del DNI, que ANSES publicará para diciembre.

¿Este bono se paga todos los años?

No. La Asignación por Adopción se paga una sola vez por cada hijo adoptado.

La AUH se cobra todos los meses, pero el 20% retenido solo se paga una vez al año cuando se presenta la Libreta.

La coincidencia de estos tres pagos en diciembre hace que este mes sea excepcional.