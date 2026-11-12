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OTRO FRENTE

Mauro Icardi denunciaría a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara: el fuerte motivo

Se conoció la razón por la que el futbolista Mauro Icardi llevaría a la Justicia a Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara.

12 nov 2026, 12:00
Mauro Icardi denunciaría a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara: el fuerte motivo

Mauro Icardi denunciaría a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara: el fuerte motivo

Mauro Icardi denunciaría a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara: el fuerte motivo

Mauro Icardi denunciaría a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara: el fuerte motivo

Tras el escándalo en la casa de los sueños del último viernes entre Wanda Nara y Mauro Icardi se conoció un dato que abriría otro frente de conflicto entre las partes.

Al parecer, tras el cara a cara que mantuvieron en esa oportunidad el futbolista con Martín Migueles, actual pareja de la conductora, el deportista habría tomado una fuerte decisión.

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Según contó Angie Balbiani en el ciclo Puro Show (El Trece), Mauro Icardi denunciaría al novio de Wanda tras la tensa charla que mantuvo con la pareja de su ex.

Días antes, Rodrigo Lussich comentó en Intrusos, los detalles de cómo fue la conversación donde Migueles le habría hablado a Icardi en un tono sereno al futbolista pero con una picante advertencia.

"Martín Migueles le habría dicho a Icardi 'yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crie en la calle. No soy ni L-Gante, ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar... sino lo arreglamos de otra manera'. Y es ahí donde se da por amenazado Icardi", detalló el conductor.

Fue allí que el periodista especializado en casos policiales Mauro Szeta, invitado al ciclo de espectáculos de América Tv, analizó sobre esa situación entre Icardi y Migueles: "Me suena que es más en el tono que él tiene, un tono ligero, más de barrio".

Mauro Icardi declaró tras la denuncia de Wanda Nara: las fotos

Desde el móvil de Desayuno Americano (América Tv) pudo verse llegar a Mauro Icardi a la fiscalía de Tigre apenas tres minutos antes del horario pactado que ya había sido anunciado por su abogado, el Dr. Francisco Oneto.

El futbolista se presentó este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y Juicio de Violencia de Género de Tigre, ubicada en la localidad de General Pacheco (Provincia de Buenos Aires) para presentar una declaración espontánea sobre lo ocurrido.

Sin pronunciar una sola palabra frente al nutrido grupo de periodistas que lo aguardaban, Mauro Icardi se abrió paso hasta la puerta de entrada de la fiscalía. Pero el detalle que llamó la atención fue que pudo verse que llevaba una computadora portátil debajo de uno de sus brazos.

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