La decisión que habrían tomado las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi con respecto a Ekaterina

“Te tengo un dato más. Escuchen. Las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok”, lanzó la conductora en pleno vivo, generando una reacción inmediata de sorpresa en el estudio y especialmente en la propia Ojeda, que no pudo ocultar su asombro y respondió entre risas ante la información.

Aunque Yanina Latorre no profundizó en los detalles ni explicó de qué manera llegó esa versión vinculada al interés de las niñas por la joven, la frase alcanzó para reactivar el tema en todos los frentes mediáticos. El comentario volvió a instalar con fuerza el nombre de Ekaterina Ojeda en el centro de la escena, justo en un momento donde su figura venía ganando visibilidad dentro del universo del espectáculo.

Así, la historia suma un nuevo capítulo dentro de una trama que no deja de expandirse y que mantiene a la farándula porteña atenta a cada declaración, cada cruce y cada aparición pública de los protagonistas involucrados.

Cuál fue la desubicada actitud de Mauro Icardi que expuso Ekaterina Ojeda, en medio de la crisis de futbolista con la China Suárez

Ekaterina Ojeda empieza a tomar protagonismo propio en un escándalo que promete seguir escalando en las próximas semanas, en el marco del fuerte revuelo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, tras el supuesto acercamiento del futbolista hacia ella en Tequila, uno de los boliches más conocidos de la noche porteña.

Todo esto ocurre en medio de la crisis que, según contó Yanina Latorre, atravesaría la pareja, y después de que trascendiera que Icardi habría intentado conseguir su número de teléfono y que la joven también habría respondido con su contacto. En ese contexto, la modelo de 22 años terminó confirmando en una nota con SQP (América TV) que efectivamente hubo un intercambio directo entre ambos.

“Me escribió Mauro. Me puso: ‘Hola, Eka, ¿te puedo llamar?’”, relató Ekaterina, detallando el primer mensaje que habría recibido del delantero, lo que terminó de encender aún más la polémica alrededor del futbolista.

Lejos de esquivar el tema o bajarle el tono, la joven volvió a remarcar su decisión de no avanzar en la conversación en ese momento y dejó clara su postura frente al intento de contacto. “No le contesté. Que se esfuerce”, lanzó, con una frase que rápidamente tomó repercusión y sumó un nuevo capítulo al escándalo mediático que rodea a los protagonistas.