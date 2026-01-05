Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez invitó a EE.UU. a "trabajar en una agenda de cooperación"

Embed

¿En nombre de quién habla Delcy Rodríguez?

El comunicado tiene en sí mismo claras señales de la incertidumbre en la que está Venezuela tras la irrupción de los Estados Unidos, los bombardeos, la captura de Nicolás Maduro y su esposa y su posterior envío a la ciudad de Nueva York. Desde entonces, quién ejerce el poder en Venezuela es algo complejo de determinar.

Fronteras hacia adentro, lo que se observa es como su Maduro, hubiese presentado su renuncia. Puede resultar paradójico o contradictorio, pero es lo que se desprende de la realidad. Nada se alteró en el funcionamiento del país, desde el sábado en la madrugada. Los mercados abrieron, la gente salió a las calles como cualquier otro día y sobre todo, sin enfrentamientos de ningún tipo. No hubo choques entre chavistas y antichavistas.

El sector más complejo es el del aeropuerto de Caracas. Compañías internacionales - las pocas que aún viajaban tras las advertencias de Trump en su momento - suspendieron los vuelos ante esta situación. Hay pasajeros varados que no pueden salir de Venezuela.

Pero por lo demás, la vida en Venezuela sigue, ya sin Nicolás Maduro. Así de simple. Aunque queda algo fundamental por determinar: quién gobierna el país, formal y efectivamente.

Delcy Rodríguez era la vice de Nicolás Maduro, con el perfil más ejecutivo que el otro número 2, Diosdado Cabello. Cabello era la mano derecha de Maduro en el sostenimiento - con los recursos que fuera necesario - en el poder. Fue el ejecutor de todas las acciones propias de una dictadura al momento de prohibir la candidatura de María Corina Machado, perseguir a opositores y dar el golpe final el 28 de julio de 2024. El gobierno no reconoció el resultado electoral y con una justicia chavista ( con extensión al ámbito electoral) forzaron un ilegítimo triunfo de Maduro.

Delcy Rodríguez, en cambio, aparece como la que persuadió al dictador de "dolarizar de hecho" cuando todos los programas socialistas de la economía bolivariano solo multiplicaron la escasez, el desabastecimiento y la pobreza. Tal vez por eso, Donald Trump la rescató entre el caos generado en la madrugada del 3 de enero.

comunicado de Delcy Rodríguez en Venezuela El mensaje de Delcy Rodríguez , con una mención muy tangencial sobre Nicolás Maduro. (Foto: Mensaje de Rodríguez por Telegraph)

Lo que más se destaca es que hay una invitación a cooperar con los Estados Unidos. Es decir, una "cooperación" con el país que lo invadió militarmente, envió un grupo comando de élite que capturo a Nicolás Maduro y se lo llevó preso a Nueva York.

Solo hay una mención - casi de forma - para su antiguo jefe (político y de la organización del país. "Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”. Es la única referencia en un texto muy largo.

El otro tema simbólico está en el final del documento. Delcy Rodríguez se llama a sí misma: Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Se ve como presidenta, pero “encargada”. Eso no es normal en un cambio en la cúpula del poder por una renuncia o una muerte natural (como Chávez en 2013). Y por encima de ella, hay otra figura.

caras de venezuela Las caras de Venezuela: Marco Rubio, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump. (Foto: A24.com)

Rodríguez al gobierno, Rubio al poder (¿y Trump redacta el reglamento?)

El presidente norteamericano dijo que él será el organizador de esa "transición en Venezuela" que no tiene plazos. Mientras tanto, "confía" en Delcy Rodríguez. Aunque es como un abrazo del oso, "confía en tanto y en cuanto haga lo que espera de ella". Y como para que no queden dudas, nombró a Marco Rubio, el secretario de Estado, como el verdadero regente para Venezuela. Para asegurarse que el petróleo se retome en la explotación y la llegada a los Estados Unidos. De Urrutia y Machado, absolutamente nada.

Trump habló de la libertad para el pueblo venezolano. Pero no dijo cómo. ¿Libertad controlada por un equipo entre Rodríguez y Rubio? qué pasa con la independencia de Venezuela y el modo democrática de la organización de ese país, que fue modelo durante décadas para toda América Latina. De eso, nada.

Solo se habla de una cooperación del "chavismo residual y la Casa Blanca". Poco para el futuro de Venezuela y la región.