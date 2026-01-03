El impactante testimonio de Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro en Venuzuela

Radicada en Buenos Aires desde hace décadas, Cathy sigue cada novedad minuto a minuto y en contacto permanente con su entorno más cercano. “Así que estoy súper movilizada y hablando con mi familia”, contó. Aún así, no puede despegarse emocionalmente de lo que ocurre en Venezuela.

Más allá de los rumores, las versiones cruzadas y el clima de incertidumbre que domina la escena internacional, la actriz hizo hincapié en un deseo profundamente personal: volver. “Y deseando que esto termine para poder ir a mi país a reencontrarme con los míos”, dijo.

catherine fulop

Qué dijo Marcela Feudale sobre la detención de Nicolás Maduro

Marcela Feudale volvió a expresar con firmeza su mirada política a través de las redes sociales tras el megaoperativo llevado adelante en Caracas, Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El hecho, que tomó por sorpresa a la comunidad internacional, generó un fuerte debate y múltiples reacciones.

Con formación académica en Historia, Feudale suele manifestarse públicamente sobre temas políticos y de coyuntura internacional, una postura que muchas veces despierta adhesiones y también críticas. En esta oportunidad, no dudó en dar su opinión sin rodeos sobre el conflicto del día, dejando en claro su desacuerdo con quienes celebraron el accionar militar estadounidense.

En un primer posteo, la locutora apuntó directamente contra quienes avalaron el ataque y cuestionó la coherencia ideológica de esas posturas: "Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno".

"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? ¿Harán algo los democratas?", profundizó su análisis político con un segundo mensaje, en el que criticó de manera explícita el accionar de Trump y puso el foco en las implicancias institucionales dentro de Estados Unidos.