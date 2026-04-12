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Trump ordena a la Marina bloquear el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión internacional

El presidente de Estados Unidos anunció que la Marina bloqueará el paso por el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, tras el fracaso de las negociaciones con Irán.

Será bloqueado: la fuerte advertencia de Trump tras el fracaso de las conversaciones con Irán

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En un movimiento que sacude el tablero geopolítico internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a la Marina bloquear el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

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La medida fue comunicada horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmara el fracaso de las negociaciones con Irán, que se desarrollaron durante más de 20 horas en Islamabad, Pakistán, sin lograr avances en el punto clave del conflicto: el programa nuclear iraní.

Una decisión que impacta en el corazón del comercio energético

El estrecho de Ormuz no es una vía cualquiera. Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas que se consume en el mundo, lo que convierte a esta región en un punto neurálgico para la economía global.

Un eventual bloqueo tendría consecuencias inmediatas, no solo en Medio Oriente, sino también en los mercados internacionales, donde el precio del crudo podría dispararse ante la incertidumbre.

En este contexto, Trump fue categórico: aseguró que la Marina estadounidense “bloqueará cualquier y todos los buques” que intenten ingresar o salir del estrecho, especialmente aquellos que hayan pagado peajes a Irán.

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Fracaso de las negociaciones y escalada de tensión

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán buscaban destrabar la crisis y garantizar la libre circulación en el estrecho. Sin embargo, el propio Trump confirmó que el diálogo no prosperó.

Irán no está dispuesto a desistir de sus ambiciones nucleares”, afirmó el mandatario en su red social Truth Social, donde también expresó su frustración por la falta de acuerdo.

El presidente reveló que fue informado en detalle por su equipo de negociación, integrado por JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participaron en las reuniones.

Si bien destacó que hubo avances en otros puntos, fue claro en su postura: ningún acuerdo será válido si no se resuelve la cuestión nuclear.

El tono del mensaje de Trump fue particularmente duro. Además de anunciar el bloqueo, aseguró que las fuerzas estadounidenses comenzarán a destruir minas colocadas por Irán en el estrecho y advirtió sobre posibles respuestas militares.

El iraní que abra fuego contra nosotros será volado al infierno”, expresó, en una de las declaraciones más contundentes desde el inicio de la crisis.

También exigió que Irán cumpla con su promesa de mantener abierta la vía marítima, algo que, según el mandatario, no ocurrió.

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