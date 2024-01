En esa misma línea, añadió: “Algunos de los que iban en ese avión, las familias tenían plata, otros no tenían nada, otros tenían poco. ‘Los privilegiados de Carrasco’ es una imagen tan tonta. Me da pena”. El arquitecto señaló que “en el mundo y conferencias jamás” recibió críticas sino “siempre admiración, cariño y agradecimiento. Los pocos comentarios negativos y estúpidos, y desagradables, muy pocos, han sido de uruguayos. Te da tristeza”.

Proyecto nuevo (63).png Un sobreviviente de los Andes le respondió al político uruguayo que los llamó "chiquilines ricos". (Foto: archivo)

Asimismo, expresó que no le afecta “lo que digan ahora. Lo que me sucede es que me da lástima, no por nosotros, sino que no ven todo lo maravilloso de lo que es esta historia humana. En vez de hablar de eso se habla de estupideces, que ‘los nenes bien de Carrasco’...”.

¿Qué había dicho Mario Bergara sobre los sobrevivientes de Los Andes?

El pasado domingo, el precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, opinó en las redes sociales acerca de "La sociedad de la nieve", la nueva película que relata la historia de los protagonistas de la tragedia de los Andes, en 1972.

"La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices", comenzó diciendo en su cuenta de X (ex Twitter).

La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de… pic.twitter.com/ozfrQ2Z5cQ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 7, 2024 El tweet de Mario Bergara sobre la tragedia de Los Andes. (@Mario_Bergara)

Y agregó: "Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido", completó.