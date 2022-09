La consulta en las zonas prorrusas culmina este día 27 de septiembre. Hasta la región del Donbás llegaron "observadores" desde el Uruguay para monitorear esa votación objetada internacionalmente. El gobierno de Volodimir Zelensky se quejó enérgicamente por la presencia de quien llegó desde el Uruguay.

La réplica de Uruguay al gobierno de Volodimir Zelensky

Uruguay respondió por tres canales al mismo tiempo. Un documento oficial del gobierno por medio de la Cancillería. Las palabras del canciller dando el alcance de ese comunicado y las propias expresiones del cónsul honorario uruguayo en Kiev.

documento de uruguay.jpg La cancillería uruguaya desmintió haber enviado observadores al referéndum organizado por Rusia en las zonas ocupadas a Ucrania (Foto: Comunicado Cancillería del Uruguay)

En el punto 5, establece: "Uruguay no ha enviado observadores para dichos referéndums. La participación individual del Señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno en torno a este tema".

Por su parte, el canciller Francisco Bustillo habló en la asamblea general de las Naciones Unidas. Y su mensaje fue en la misma línea: “La invasión militar de Ucrania por parte de la Federación de Rusia es injustificable. Nuestro país la ha condenado en los términos más firmes, como una clara violación de los principios sobre los cuales hemos construido esta organización y que deben ser respetados por todos sus miembros”, destacó el canciller.

Desde Kiev, la capital de Ucrania, el cónsul también aclaró que no hay "observadores oficiales" del Uruguay en la zona del Donbás. El funcionario, Diego Guadalupe, remarcó que nadie puede ser observador neutral en ningún sistema de consulta que es violatorio de la soberanía e integridad territorial y se hace bajo amenaza.

Volodimir Zelensky: "Participar en un crimen colectivo"

El presidente de Ucrania incluyó al Uruguay en una lista de ocho países que con sus observadores en el "referéndum" viciado que lleva adelante Rusia. Dijo que esos países participan en un crimen colectivo avalando la realización de esa votación compulsiva, bajo la supervisión y amenaza del ejército ruso en territorios que le pertenecen a Ucrania.

"Todos los que se atreven a complacer a los criminales se convierten en criminales", advirtió Zelensky.

tuit de hagobian.jpg El dirigente del Frente Amplio tuvo que aclarar que actuó de manera individual, ni por su partido ni en nombre de Uruguay (Foto: Cuneta de Twitter de Sebastián Hagobian)

¿Quién es el "veedor" uruguayo?

Se trata de Sebastián Hagobian, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, el principal partido de oposición al gobierno de Luis Lacalle Pou.

Pero hasta el propio Frente Amplio desautorizó a Hagobián. La directiva del partido informó en Montevideo el Frente Amplio no sólo no lo respalda sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea.

Ante toda esta tormenta que despertó su presencia en la zona ocupada por Rusia y en la que se celebran los cuestionados referéndums, Sebastián Hagobián explicó su acción por Twitter. Aclaró que estaba de licencia personal en Moscú. Dijo que la observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero si obtener información de primera mano.

Por eso, se trasladó hasta la zona del referéndum y causó este cortocircuito diplomático entre Ucrania y Uruguay.