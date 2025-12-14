Chile vive este domingo una segunda vuelta presidencial decisiva, en la que más de 15,7 millones de personas están habilitadas para votar y definir quién será el próximo jefe de Estado.
Elecciones en Chile: José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan la presidencia
El balotaje enfrenta a dos figuras con perfiles y proyectos de país marcadamente opuestos: José Antonio Kast, dirigente de derecha y referente del sector conservador, y Jeannette Jara, exministra de Trabajo y candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile.
Noticia en desarrollo...