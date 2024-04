Vivir en Israel: el periodista Gabriel Astrovsky relata cómo es el día a día en Tel Aviv

El periodista cuenta que llegó el 15 de julio del 2020 con la idea de aventurarse en vivir en otro lado. “Nos tentaba mucho la idea la cultura que se vive acá y la posibilidad de, por nuestra religión judía, ya llegar con papeles y con estatus de ciudadanos, entonces tal vez no nos facilitaba mucho todo lo que era la inserción”. Si bien el periodista y su familia estaban al tanto de los conflictos bélicos del país, no dudaron ni dudan de que el sistema de seguridad de Israel es uno de los mejores y por esta razón, no se arrepienten de su decisión.