Sofía Gonet hizo el comentario más picante sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity: "Nunca..."

¿Cuál fue la insólita súplica que le hizo Sofía Gonet a Homero Pettinato en MasterChef Celebrity?

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, no solo logró impresionar al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) con su propuesta gastronómica, sino que también acaparó la atención del público con una revelación inesperada sobre su expareja, Homero Pettinato.

En el último reto del certamen, la influencer presentó un plato que conquistó paladares: ribs de cerdo acompañadas con chutney de manzana y papas pay. La combinación fue tan acertada que Germán Martitegui no dudó en elogiarla: "Yo le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a La Reini".

Wanda Nara, al frente de la conducción, también celebró el momento con una frase que unió estilo y sabor: "Reini, un hallazgo. Yo te digo que con esos zapatos y ese plato, no hay hombre que se resista".

Fue en ese clima distendido que Sofía, entre carcajadas y dirigiéndose a Damián Betular, lanzó una frase que sorprendió a todos: "Ay, ¿viste? Qué bueno eso. Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu".

Pero el momento más divertido llegó durante las entrevistas individuales, donde La Reini se permitió una confesión cargada de humor, emoción y arrepentimiento: "Hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video de TikTok, perdoname, volvamos".