Sofía Gonet hizo el comentario más picante sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity: "Nunca..."

Sofía Gonet se sumó a la eterna grieta entre Wanda Nara y la China Suárez con una frase picante en MasterChef Celebrity.

4 nov 2025, 23:19
wanda nara, china suarez y sofia gonet
wanda nara, china suarez y sofia gonet

Este martes, en MasterChef Celebrity(Telefe), Sofía Gonet —más conocida como La Reini— se metió de lleno en una de las rivalidades más comentadas del mundo del espectáculo: Wanda Nara vs. la China Suárez.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui explicó el desafío de la noche. "Esta noche va a jugar el azar", anunció el cocinero, luego de que se presentaba una ruleta con las caras del jurado y la conductora. Los participantes debían girarla y cocinar el plato característico de la persona que les tocara.

La suerte estuvo del lado de Sofía, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron en el equipo de Wanda. El destino les sonrió aún más cuando descubrieron que debían preparar el plato más sencillo de todos: una hamburguesa.

Fiel a su estilo, La Reini no dejó pasar la oportunidad para celebrar su buena fortuna con una frase que no pasó desapercibida. "Siempre team Wanda, nunca team China", disparó con picardía en su entrevista individual, dejando en claro de qué lado está en esta eterna guerra mediática.

¿Cuál fue la insólita súplica que le hizo Sofía Gonet a Homero Pettinato en MasterChef Celebrity?

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, no solo logró impresionar al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) con su propuesta gastronómica, sino que también acaparó la atención del público con una revelación inesperada sobre su expareja, Homero Pettinato.

En el último reto del certamen, la influencer presentó un plato que conquistó paladares: ribs de cerdo acompañadas con chutney de manzana y papas pay. La combinación fue tan acertada que Germán Martitegui no dudó en elogiarla: "Yo le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a La Reini".

Wanda Nara, al frente de la conducción, también celebró el momento con una frase que unió estilo y sabor: "Reini, un hallazgo. Yo te digo que con esos zapatos y ese plato, no hay hombre que se resista".

Fue en ese clima distendido que Sofía, entre carcajadas y dirigiéndose a Damián Betular, lanzó una frase que sorprendió a todos: "Ay, ¿viste? Qué bueno eso. Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu".

Pero el momento más divertido llegó durante las entrevistas individuales, donde La Reini se permitió una confesión cargada de humor, emoción y arrepentimiento: "Hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video de TikTok, perdoname, volvamos".

