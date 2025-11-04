Juana Viale se refirió a su vínculo con Marcela Tinayre y dejó una frase contundente: "No me..."

Juana Viale se refirió a los rumores de un enfrentamiento con su mamá, Marcela Tinayre, luego de que se ausentara al cumpleaños que celebró el fin de semana. En LAM (América TV) mostraron la entrevista que la tuvo algo molesta.
Juana Viale se mostró visiblemente incómoda con las preguntas sobre la relación con su mamá, Marcela Tinayre, tras el faltazo que pegó al cumpleaños el 31 de octubre.
Era de esperarse que, dado el vínculo familiar y la exposición pública de ambas, alguna de las dos terminara por dar su versión de los hechos. En medio de los rumores sobre una supuesta pelea madre e hija, fue la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) quien decidió hablar con total naturalidad sobre el tema, restándole dramatismo y dejando en claro que no hay conflicto serio entre ellas sino diferencias normales dentro de una familia muy expuesta.
"Hay tantos rumores que han pasado por mi vida que uno más, uno menos. No vivo de rumores, yo", comenzó explicando en rueda de prensa.
Además, contó los motivos por los que no asistió al cumpleaños de su madre: "Estaba cansada, no tenía ganas de ir al cumpleaños. Había tanta gente... no me daba el cuero".
Sobre que no se hablarían desde hace dos meses, respondió: "Me hablé todos los días que estuve de viaje. Si hubiese pasado, no lo expondría acá tampoco". Y sumó: "Tengo 43 años y una madre... ¿cómo no me voy a pelear?".
Adrián Pallares en Intrusos (América TV) fue quien dio a conocer la noticia que Juana Viale y Marcela Tinayre estarían distanciadas, precisamente, desde hace dos meses.
Según relató uno de los conductores del exitoso ciclo, la ausencia de Juana en el reciente cumpleaños de su madre fue lo que despertó los primeros rumores sobre una posible crisis familiar. “El 31 de octubre Marcela Tinayre festejó su cumpleaños y estaba rodeada de familiares, de amigos, estaba su mamá, su nieto, Ámbar, pero no estaba Juana”, señaló el conductor, subrayando la actitud que llamó la atención de todos.
Su compañero Rodrigo Lussich se encargó de ampliar los detalles: “La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible”.
En este marco, Pallares destacó que la situación familiar podría ser más profunda de lo que parecía. “Nadie lo sabía hasta este momento que Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses”, afirmó, confirmando las tensiones en el clan Legrand justo en la celebración del cumpleaños número 75 de Marcela.
Sobre la decisión de Viale de no asistir, Adrián añadió: “Sabíamos que Juana no iba a ir y que Marcela no iba a decir nada”, y completó con una afirmación contundente: “No fue al cumpleaños por enojo”, sin dar mayores precisiones sobre el origen del conflicto que mantiene a madre e hija distanciadas.
Por su parte, Tinayre también llamó la atención con un gesto público. A través de sus redes sociales, compartió un posteo con una chicana dirigida a su madre, Mirtha Legrand, que podría recibir respuesta en los próximos días. Todo indica que, lejos de calmarse, el entorno familiar de las divas de la televisión atraviesa uno de sus momentos más tensos.