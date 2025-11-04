Juana Viale se refirió a su vínculo con Marcela Tinayre y dejó una frase contundente: "No me..."

Sobre que no se hablarían desde hace dos meses, respondió: "Me hablé todos los días que estuve de viaje. Si hubiese pasado, no lo expondría acá tampoco". Y sumó: "Tengo 43 años y una madre... ¿cómo no me voy a pelear?".

Cómo comenzó la supuesta disputa entre Juana Viale y Marcela Tinayre

Adrián Pallares en Intrusos (América TV) fue quien dio a conocer la noticia que Juana Viale y Marcela Tinayre estarían distanciadas, precisamente, desde hace dos meses.

Según relató uno de los conductores del exitoso ciclo, la ausencia de Juana en el reciente cumpleaños de su madre fue lo que despertó los primeros rumores sobre una posible crisis familiar. “El 31 de octubre Marcela Tinayre festejó su cumpleaños y estaba rodeada de familiares, de amigos, estaba su mamá, su nieto, Ámbar, pero no estaba Juana”, señaló el conductor, subrayando la actitud que llamó la atención de todos.

Su compañero Rodrigo Lussich se encargó de ampliar los detalles: “La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible”.

En este marco, Pallares destacó que la situación familiar podría ser más profunda de lo que parecía. “Nadie lo sabía hasta este momento que Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses”, afirmó, confirmando las tensiones en el clan Legrand justo en la celebración del cumpleaños número 75 de Marcela.

Sobre la decisión de Viale de no asistir, Adrián añadió: “Sabíamos que Juana no iba a ir y que Marcela no iba a decir nada”, y completó con una afirmación contundente: “No fue al cumpleaños por enojo”, sin dar mayores precisiones sobre el origen del conflicto que mantiene a madre e hija distanciadas.

Por su parte, Tinayre también llamó la atención con un gesto público. A través de sus redes sociales, compartió un posteo con una chicana dirigida a su madre, Mirtha Legrand, que podría recibir respuesta en los próximos días. Todo indica que, lejos de calmarse, el entorno familiar de las divas de la televisión atraviesa uno de sus momentos más tensos.