TENSO

Emilia Attias encaró a Luis Ventura por un viejo rumor y Wanda Nara remató con una frase letal

Luis Ventura y Emilia Attias tuvieron un cruce inesperado en MasterChef Celebrity, entre reproches, humor y una frase final que desató risas en el estudio.

5 nov 2025, 00:25
Este martes en MasterChef Celebrity (Telefe) Luis Ventura y Emilia Attias protagonizaron un momento cargado de tensión, ironía y humor que no pasó desapercibido. Todo comenzó con una observación de Wanda Nara, quien notó cierta distancia entre Ventura y el resto de los participantes.

"Luis, ¿por qué estás un poco apartado del grupo?", preguntó la conductora, y enseguida lanzó otra duda: "¿Él escribe en el grupo de WhatsApp?". La respuesta llegó desde uno de los concursantes: "No aceptó la solicitud". Ventura, fiel a su estilo, se sinceró en su entrevista individual: "No soy un tipo tecnológicamente de avanzada".

La charla siguió con un comentario de Wanda sobre Sofía Gonet: "Tenés al lado tuyo la reina de las redes". Pero La Reini aclaró que no la conocía: "No, pero no me conoce". Y agregó una divertida anécdota: "El otro día se acercó y me dijo: 'Vos estás de novia con un jugador de fútbol'. Me confundió", explicó, refiriéndose a Valentina Cervantes.

Más adelante, Emilia Attias reveló que había compartido el almuerzo con Ventura. Wanda quiso saber si ya se conocían antes del programa. La respuesta de Emilia fue directa y picante: "Desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no era cierto". Ventura se defendió: "Se dio una situación donde fui el vocero".

La actriz no se quedó callada. "Pero te expusieron mucho porque era mentira", le reprochó. Ventura, sin esquivar el tema, asumió su rol: "Estoy yo para hacerme responsable".

Y cuando parecía que el cruce terminaba ahí, Wanda lanzó una pregunta que desató las risas: "¿Del bebé te hacés responsable también?". Ventura, con su clásico humor, remató: "No, ahí pido ADN".

Qué hizo Luis Ventura en MasterChef Celebrity que dejó al jurado sin palabras

El paso de Luis Ventura por MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó desapercibido. Su plato generó una ola de críticas por parte del jurado y también de la conductora del ciclo, Wanda Nara.

Aunque los ñoquis con salsa fileto no lograron convencer por su sabor ni por su textura, lo que realmente desató la polémica fue una actitud del periodista durante la devolución, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Germán Martitegui le pidió que probara su propia preparación. Ventura, sin pensarlo demasiado, escupió el ñoqui en el mismo plato que luego debía ser degustado por los chefs. Más allá de que los ñoquis estaban duros, fue ese gesto el que se robó toda la atención.

"A mí me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", explicó Ventura al justificar su elección.

La reacción de Martitegui fue inmediata y no ocultó su sorpresa: "Acabás de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo al periodista frente a todos. Ventura, lejos de incomodarse, respondió con humor: "Sí, esto es para valientes".

Wanda Nara también se acercó para probar el plato y no pudo disimular su expresión de disgusto. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó, haciendo alusión al Martín Fierro, premio que entrega APTRA, entidad presidida por Ventura.

Finalmente, Damián Betular se animó a probar los ñoquis y ofreció una devolución más técnica sobre el resultado. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", señaló el chef, cerrando una noche que combinó cocina, escándalo y humor.

