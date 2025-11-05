Emilia Attias encaró a Luis Ventura por un viejo rumor y Wanda Nara remató con una frase letal

La actriz no se quedó callada. "Pero te expusieron mucho porque era mentira", le reprochó. Ventura, sin esquivar el tema, asumió su rol: "Estoy yo para hacerme responsable".

Qué hizo Luis Ventura en MasterChef Celebrity que dejó al jurado sin palabras

El paso de Luis Ventura por MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó desapercibido. Su plato generó una ola de críticas por parte del jurado y también de la conductora del ciclo, Wanda Nara.

Aunque los ñoquis con salsa fileto no lograron convencer por su sabor ni por su textura, lo que realmente desató la polémica fue una actitud del periodista durante la devolución, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Germán Martitegui le pidió que probara su propia preparación. Ventura, sin pensarlo demasiado, escupió el ñoqui en el mismo plato que luego debía ser degustado por los chefs. Más allá de que los ñoquis estaban duros, fue ese gesto el que se robó toda la atención.

"A mí me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", explicó Ventura al justificar su elección.

La reacción de Martitegui fue inmediata y no ocultó su sorpresa: "Acabás de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo al periodista frente a todos. Ventura, lejos de incomodarse, respondió con humor: "Sí, esto es para valientes".

Wanda Nara también se acercó para probar el plato y no pudo disimular su expresión de disgusto. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó, haciendo alusión al Martín Fierro, premio que entrega APTRA, entidad presidida por Ventura.

Finalmente, Damián Betular se animó a probar los ñoquis y ofreció una devolución más técnica sobre el resultado. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", señaló el chef, cerrando una noche que combinó cocina, escándalo y humor.