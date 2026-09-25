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Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: "Que se vaya"

Este viernes Facundo Moyano estaba invitado al programa de Moria Casán para hablar del escándalo con Candela Arizaga, pero el dirigente llegó faltando minutos para el final y la diva enfureció en vivo. Mirá.

25 sept 2026, 11:14
Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: Que se vaya

Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: "Que se vaya"

Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: Que se vaya

Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: "Que se vaya"

Desde de varias semanas en las que Facundo Moyano evitó hablar públicamente de la causa que la Justicia le inició tras el escándalo con Candela Arizaga en la vía pública, el dirigente había aceptado sentarse a hablar con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece).

Así las cosas, fue la propia diva quien logró el sí de Moyano para que se sentase en su living televisivo este viernes 25 de septiembre. Pero lo cierto es que esta mañana esperaron durante todo el programa la llegada del dirigente sindical, lo que desató la furia de La One al ver que pasaban los minutos y Facundo Moyano no aparecía.

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En este contexto, lo cierto es que la cita era para las 9 de la mañana pero recién llegó al canal cerca de las 10.30 hs., faltando menos de 15 minutos para el final del envío, lo que generó un fuerte enojo en la conductora.

Concretamente, cuando las cámaras mostraban el ingreso del auto de Moyano al estacionamiento de l canal de Constitución, Moria Casán soltó a pura ironía: "No le pregunto nada, le agradezco y que se vaya".

Claro que luego de semejante y filosa chicana para expresar su enojo por el casi plantón a pesar de que el propio Moyano le había confesado a Moria el día anterior que quería aclarar varias cosas, y que su programa sería el único al que iría, finalmente lo recibió con los brazos abiertos.

Y si bien apenas pudieron cruzar dos palabras, donde pudo verse al dirigente muy movilizado, La One anunció que se quedaría grabando una profunda y distendida entrevista que finalmente se emitirá el próximo lunes, donde adelantaron que Facundo contaría su verdad del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas.

Por que Facundo Moyano fue imputado por "desobediencia" tras un presunto encuentro con Candela Arizaga

La situación judicial de Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo la semana pasada luego de que el exdiputado bonaerense fuera imputado por el delito de desobediencia. La medida surgió a partir de una investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, que busca determinar si incumplió la prohibición judicial de acercamiento y contacto vigente desde el pasado 4 de agosto.

La pesquisa apunta a un presunto encuentro entre Moyano y Candela Arizaga, que habría tenido lugar entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. Durante ese período, el exdiputado se encontraba alojado en la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, en el barrio porteño de Monserrat.

El caso comenzó a tomar fuerza a partir de una story publicada por Arizaga en Instagram. La imagen habría sido tomada en una habitación que presentaba características similares a las del establecimiento donde se hospedaba Moyano. Sin embargo, al revisar los registros del hotel, los investigadores no encontraron constancia del ingreso de la joven.

A raíz de esa publicación, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) concurrió al lugar para recabar información sobre la estadía de Moyano y acceder a las cámaras de seguridad. De esta manera, se buscó reconstruir los movimientos registrados durante los días bajo investigación.

En una primera instancia, un informe había establecido que no se podía determinar, a través de fuentes abiertas, si Moyano y Arizaga efectivamente se habían encontrado. No obstante, la investigación continuó y la Fiscalía decidió avanzar con la imputación por desobediencia, al considerar que existen elementos suficientes para indagar un eventual incumplimiento de la medida judicial.

La publicación realizada por Arizaga fue, de esta manera, uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores por las similitudes observadas entre el fondo de la imagen y una de las habitaciones del hotel.

Además, el establecimiento se encuentra a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje, organización que Facundo Moyano estuvo al frente durante varios años.

     

 

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