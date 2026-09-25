Facundo Moyano casi deja plantada a Moria Casán y la One estalló indignada al aire: "Que se vaya"

Claro que luego de semejante y filosa chicana para expresar su enojo por el casi plantón a pesar de que el propio Moyano le había confesado a Moria el día anterior que quería aclarar varias cosas, y que su programa sería el único al que iría, finalmente lo recibió con los brazos abiertos.

Y si bien apenas pudieron cruzar dos palabras, donde pudo verse al dirigente muy movilizado, La One anunció que se quedaría grabando una profunda y distendida entrevista que finalmente se emitirá el próximo lunes, donde adelantaron que Facundo contaría su verdad del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas.

Por que Facundo Moyano fue imputado por "desobediencia" tras un presunto encuentro con Candela Arizaga

La situación judicial de Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo la semana pasada luego de que el exdiputado bonaerense fuera imputado por el delito de desobediencia. La medida surgió a partir de una investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, que busca determinar si incumplió la prohibición judicial de acercamiento y contacto vigente desde el pasado 4 de agosto.

La pesquisa apunta a un presunto encuentro entre Moyano y Candela Arizaga, que habría tenido lugar entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. Durante ese período, el exdiputado se encontraba alojado en la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, en el barrio porteño de Monserrat.

El caso comenzó a tomar fuerza a partir de una story publicada por Arizaga en Instagram. La imagen habría sido tomada en una habitación que presentaba características similares a las del establecimiento donde se hospedaba Moyano. Sin embargo, al revisar los registros del hotel, los investigadores no encontraron constancia del ingreso de la joven.

A raíz de esa publicación, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) concurrió al lugar para recabar información sobre la estadía de Moyano y acceder a las cámaras de seguridad. De esta manera, se buscó reconstruir los movimientos registrados durante los días bajo investigación.

En una primera instancia, un informe había establecido que no se podía determinar, a través de fuentes abiertas, si Moyano y Arizaga efectivamente se habían encontrado. No obstante, la investigación continuó y la Fiscalía decidió avanzar con la imputación por desobediencia, al considerar que existen elementos suficientes para indagar un eventual incumplimiento de la medida judicial.

La publicación realizada por Arizaga fue, de esta manera, uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores por las similitudes observadas entre el fondo de la imagen y una de las habitaciones del hotel.

Además, el establecimiento se encuentra a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje, organización que Facundo Moyano estuvo al frente durante varios años.