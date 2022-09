El próximo paso de los aliados europeos, más Estados Unidos, Canadá y Japón, puede ser ponerse de acuerdo para fijar un precio máximo para el petróleo ruso. Esto significaría un daño mayor para las finanzas de Rusia, uno de los dos principales productores mundiales de petróleo. Por eso el ultimátum de Vladimir Putin: El acuerdo para liberar los granos de Ucrania desde Odesa se firmó el 22 de julio. Hace 45 días. Si llegan más sanciones, Rusia volverá a bloquear el puerto ucraniano.

barco cerealero de ucrania.jpg Vladimir Putin advierte: si ponen precios máximos al petróleo no respetará el acuerdo por los granos de Ucrania que salen desde Odesa (Foto: AP)

Vladimir Putin: concentración y falta de garantías por parte de Europa

"Si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces casi todo el grano exportado desde Ucrania no se está enviando a los países en desarrollo más pobres, sino a los países de la Unión Europea", dijo Putin en Vladivostok. Así encontró el argumento para contraponer a un posible precio máximo para el petróleo ruso.

El líder del Kremlin dijo que como una nueva manifestación de "colonialismo" el grano que sale de Odesa, en Ucrania, no llega a los países más necesitados, sino que se queda en los puertos de Europa. Ese no fue el acuerdo de julio, por lo que si llega un tope para el precio del petróleo, la Federación Rusa ya no respetará el acuerdo para que los barcos con granos de Ucrania puedan cruzar por el mar negro.

xi y putin.jpg Cumbre mundial. Vladimir Putin y Xi Jinping se reunirán en persona la próxima semana (Foto: Gentileza CNBC)

Cumbre sorpresiva: encuentro con Xi Jinping

Es la otra sorpresa que tiene a Vladimir Putin como protagonista. Una reunión cumbre solo con Xi Jinping, el líder chino. Será la semana próxima y por primera vez, estarán frente a frente desde la pandemia de coronavirus.

Andrey Denisov, el embajador ruso que finaliza su misión en Beijing, fue el funcionario elegido para tal anuncio. La semana próxima se celebrará la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Uzbekistán entre el 15 y 16 de septiembre.

En ese marco, se verán personalmente Vladimir Putin y Xi Jinping. Además, será el primer viaje al exterior del líder de China desde el inicio de la pandemia. El gigante asiático sigue con su política de "tolerancia cero" frente al coronavirus, que consiste en el aislamiento masivo ante casos de contagios. Actualmente, hay más de 3 millones de personas aisladas en la zona de Chengdu. Pero para Xi jinping, la medida no corre. Se verá en una semana con Vladimir Putin.

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el pasado 24 de febrero, Xi Jinping nunca condenó la invasión iniciada por Valdimir Putin.