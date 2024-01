Un hincha de Colón buscará ganar el Premio The Best: por qué está nominado

La participación argentina en los Premios The Best no se limita exclusivamente a Lionel Messi como candidato al mejor futbolista del año. También destaca la presencia de Daniel 'Toto' Iñiguez, el apasionado hincha de Colón, nominado en la categoría "Mejor Afición del Año" gracias a un conmovedor momento con su hijo Tiziano, que se volvió viral en 2023.