La contundente decisión que tomó Lionel Messi sobre los premios The Best

El jugador de Inter Miami se encuentra entre los nominados a los premios The Best, compitiendo con Erling Haaland del Manchester City y el francés Kylian Mbappé del PSG. En caso de ganar, Lionel Messi lograría su tercer The Best, sumándose a los logros obtenidos en 2019 y 2022.

Los amistosos del Inter Miami

Dichos encuentros se disputarán antes de empezar el calendario oficial de la MLS 2024, previsto para el 21 de febrero ante el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Viernes 19 de enero frente a la Selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán del San Salvador

Lunes 29 de enero frente a Al Hilal (equipo de Neymar) en el Kingdom Arena de Riyad, Arabia Saudita.

Jueves 1 de febrero frente a Al Nassr (equipo de Cristiano Ronaldo) en el Kingdom Arena de Riyad, Arabia Saudita.

Domingo 4 de febrero frente al seleccionado de Hong Kong, en el Hong Kong Stadium

Miércoles 7 de febrero frente al Vissel Kobe, en el estadio Nacional de Tokio, Japón.

Jueves 15 de febrero frente a Newell's en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

El plan estratégico del Tata Martino para cuidar a Lionel Messi en la pretemporada

Inter Miami tiene una agenda apretada antes de que comience la temporada de la MLS. El equipo disputará siete partidos, destacando la gira por Asia, donde enfrentarán a Al Nassr, dirigido por Cristiano Ronaldo, y el encuentro contra Newell's. Gerardo Martino, el entrenador, comprende las dinámicas tanto comerciales como deportivas y desarrolló un plan para asegurar que todos los fanáticos tengan la oportunidad de ver a Lionel Messi.

En el Media Day organizado por la MLS, Martino expresó: “La idea es que el inicio de la pretemporada pueda involucrar a todos. Se entiende la parte del negocio y también la parte deportiva, pero tratamos de no excedernos ni de un lado ni del otro”.

Este año, además de la competición en Estados Unidos, Inter participará en la Concachampions y la Leagues Cup. Por lo tanto, el entrenador tiene como objetivo que sus estrellas, como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, estén en la mejor forma y descanso posible entre las distintas competiciones.

Martino, además, detalló: “Los primeros amistosos van a involucrar a todos los jugadores disponibles. Seguramente vamos a regularizar los tiempos de juego de cada jugador para que participen todos en cada amistoso. Sí, vamos a dosificar los minutos de los jugadores, pero también nos exige la presencia de nuestros mejores futbolistas”.