Política
Casa Rosada
Nicolás Maduro
Casa Rosada

Bullrich anunció la expulsión de un venezolano acusado de ser "un agente" de Nicolás Maduro

La ministra de Seguridad confirmó que el ciudadano venezolano detenido por migraciones “es un agente del regimen chavista” y fue expulsado de Argentina. La medida se produce en medio de las denuncias de "espionaje ilegal” en la Casa Rosada y de la avanzada militar de Trump en las costas de Venezuela.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, ministra de Seeguridad de Javier Milei, anunció la expulsión de un ciudadano venezolano acusado por EE.UU.de ser un "agente" de Nicolás Maduro.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves la detención y posterior expulsión del ciudadano venezolano José Gregorio Noriega, acusado por el gobierno argentino de ser “agente del régimen chavista de Nicolás Maduro” que figura como “sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea" por haber participado de operativos de represión y violaciones a los derechos humanos en su país, y habría ingresado a la Argentina de manera ilegal.

Javier Milei y decidióque va a judicializar el rechazo al veto a la ley de Discapacidad.En Casa Rosada ya trabajan en el texto de la presentación judicial. Foto Archivo.

"A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!", señaló Bullrich en un mensaje en la red X al anunciar la decisión del gobierno argentino de expulsarlo del país por sus antecedentes delictivos.

Bullrich identifica al venezolano expulsado como un "patovica de Maduro que había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido" entre las selecciones de futbol de Argentina y Venezuela, y dijo que "hoy se va" porque "¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!".

La noticia se conoció una semana después de la detención de 12 venezolanos acusados por el gobierno argentino de integrar la banda de narcotraficantes Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que había sido calificada como “terrorista” por el Gobierno.

Y amplió: “Hemos declarado al Tren de Aragua como organización terrorista por el tipo de hechos que han cometido. Han hecho atentados en comercios, carnicerías, y demás. Luego difundían los hechos en redes. Es una banda altamente peligrosa que tiene a 12 miembros presos ahora”.

"Es un día importante en la Argentina, porque desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, había señalado la ministra de Milei en una conferencia de prensa el viernes 29 de agosto.

Las detenciones de venezolanos acusados de graves delitos se produce en medio de la denuncia del gobierno de Javier Milei de la existencia de una red de espionaje ilegal vinculada a servicios de inteligencia de Rusia y Venezuela, que habría grabado a la hermana del presidente, y secretaria General de presidencia, Karina Milei y el presidente de Diputados, Martín Menem, en la Casa Rosada y en el Congreso. Ambos funcionarios, vinculados al escándalo por el audio en el que un exfuncionario muy cercano a Milei, Diego Spagnuolo, había denunciado el cobro de coimas en la agencia de Discapacidad.

La expulsión y las detenciones de venezolanos en Argentina también se produce en plena avanzada militar del gobierno de Estados Unidos para capturar a narcotraficantes vinculados al regimen de Nicolás Maduro, y que amenaza con el inicio de una guerra en las costas del mar Caribe en Venezuela.

Un virtual enfrentamiento de EE. UU. con el gobierno de Venezuela, contaría con el apoyo del gobierno de Milei, entre otros gobiernos latinoamericanos, que presionan por la salida de Maduro del poder y la liberación de rehenes y detenidos políticos del regimen chavista.

