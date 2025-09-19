A24.com

ANGUSTIANTE

Sandra Callejón quebró en llanto en vivo tras las duras declaraciones de su hermana, María Fernanda

Sandra Callejón no pudo contener las lágrimas en Intrusos luego de enterarse que su hermana, María Fernanda, puso en duda el robo que sufrió en su casa de Carlos Paz.

19 sept 2025, 17:18
Sandra Callejón se quebró al aire en Intrusos (América TV) al escuchar las declaraciones de su hermana María Fernanda, quien puso en duda el heco de inseguridad que sufrieron en su casa de Carlos Paz y la acusó de querer robarle protagonismo durante el estreno de su obra Viudas e hijas.

"Esto me parece de muy mal gusto, con malicia, muy desafortunado", señaló Sandra visiblemente conmovida, y remarcó: “Yo no voy a exponer nada porque todo el mundo sabe que me da vergüenza ajena cuando se exponen cosas privadas de la familia”.

En esa línea, advirtió: “Lo que hace no está bien. Esto me arrastra al barro, a tener que exponer cosas privadas de mi familia”. Sobre los motivos que llevaron al distanciamiento, la actriz explicó: “Esto no es de ahora, se vienen arrastrando varias cosas”.

Luego dio un ejemplo: “Cuando Fernanda vino a hacer temporada acá (Carlos Paz), yo me acomodé para poder ver a mi sobrina. Todo bien, felices. Dos veces lo vio a papá en tres meses de temporada, pero bueno, se fue contenta. Después pasó todo lo de Ricky. Entonces, un Día del Padre que yo le pongo ‘feliz día’ a mi ex cuñado, ella estalló”.

Sandra contó además que su hermana nunca le relató en detalle lo que pasó con Diotto, y reveló que aún mantiene diálogo con él cuando está con Giovanna. Al ser consultada sobre si esto podría haber molestado a María Fernanda, respondió tajante: “Bueno, no sé… que vaya a terapia”.

Más enfática, agregó: “No sé de dónde saca todo lo que habló, qué tiene que salir con el tema de mi papá. No quería calentarme, somos tanas, somos picantes, pero esto tiene un límite”.

Por último, cerró con una frase picante dirigida a su hermana: “Que aproveche que le está yendo bien en su profesión, que sea feliz y tenga paz”.

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli en Intrusos?

María Fernanda Callejón tuvo un tenso cruce con Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), luego de que la periodista le hiciera preguntas sobre su situación económica.

Todo ocurrió cuando Iavícoli retomó una frase que Callejón había dicho previamente: "Reciente escuchaba y me lo anoté, decías que pasás dos horas con 'el culo arriba del auto', perdón la expresión, pero es lo que vos dijiste, yendo y viniendo". A partir de eso, lanzó dos consultas directas: "Te hago dos preguntas: dicen que no pagás la cuota de tu camioneta y que la perderías si no la pagás. Y la segunda, y te lo estoy preguntando bien, justamente como viajás dos horas para ir al laburo, por qué querés quedarte en esa casa y no venderla cuando esa sería la posibilidad de que los dos (ella y Ricky Diotto) tuvieran cada uno un departamento en otro lado y no tendrías que viajar dos horas hasta Capital".

La actriz reaccionó de inmediato con firmeza: "Con todo respeto te voy a contestar. No tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que hago con mi economía".

"Vos decí lo que quieras y hacés tu editorial diario", agregó Callejón, a lo que Iavícoli respondió: "Yo no hago editoriales, solo cuento información, no te enojes con el mensajero. Yo te estoy hablando bien".

La tensión se intensificó cuando Callejón retrucó: "Perdón. ¿Quién se enojó?", y añadió con incomodidad: "Pará un poquitito. Sí, sí, paro, paro. No me estás respetando. Te estoy diciendo que pares. Me preguntaste algo, déjame contestar. Bueno. No me digas que estoy enojada porque te estoy contestando con respeto. No me busques. Te lo estoy diciendo, vos tenés el derecho de decir de mí lo que quieras porque, menos linda, de arriba para abajo dijiste todo".

Intentando bajar el tono, la panelista aclaró: "Son preguntas, Fer, no es para ofenderte ni maltratarte. Por ahí estoy equivocada con mi información...". Pero Callejón insistió: "¿Alguien te dijo que estoy ofendida? Te lo estoy diciendo con una sonrisa. No sé qué te lleva a suponer que tenés derecho a decir que estoy enojada cuando no lo estoy".

Además, la actriz concluyó: "Yo contesto como quiero, soy una persona grande y contesto como quiero y considero. Lo estoy haciendo con respeto y vos me estás buscando, me buscás hace rato. Y te voy pedir un favor: no nombres más a mi hija".

