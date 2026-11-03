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Crece el escándalo por la serie de Moria Casán: la millonaria cifra que reclama la familia Vadalá

La serie de Moria Casán suma un nuevo capítulo: la hija de Luis Vadalá, Ingrid, reclama una millonaria suma.

3 nov 2026, 22:10
luis vadala y moria casan
luis vadala y moria casan

La serie sobre la vida de Moria Casán fue un éxito, pero no todos quedaron conformes con la manera en la que se reconstruyeron algunos episodios. En particular, la familia de Luis Vadalá manifestó su malestar por la imagen que se mostró de él en la producción y decidió llevar el tema a la Justicia.

En este contexto, Pepe Ochoa recordó en LAM (América TV) que Ángel de Brito ya había hablado sobre el tema y había mantenido contacto con Ingrid Vadalá. Según explicó, la hija del empresario consideró que determinadas situaciones incluidas en la ficción no representaban a su padre.

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Además, el panelista detalló que ya se realizaron dos instancias de mediación entre las partes, aunque hasta el momento no lograron llegar a un acuerdo. En la última reunión, que tuvo lugar hace poco tiempo, Ingrid habría presentado un reclamo económico tanto contra Moria como contra Netflix.

"Encararon un juicio, tuvieron una primera mediación, no arreglaron nada. Y en la segunda mediación, que fue hace poco, obviamente todas las partes se presentaron e Ingrid Vadalá le pide a Moria Casán y a Netflix dos millones de dólares. Quiere que le paguen como resarcimiento de los daños, obviamente, por su padre y lo que se mostró en la serie", reveló el integrante de LAM.

¿Qué escenas de la serie fueron las que más molestaron a Ingrid Vadalá?

Durante el intercambio, Pilar Smith quiso saber cuáles habían sido los aspectos de la ficción que más incomodaron a la hija de Luis Vadalá. "¿Qué fue lo que más le molestó? Porque digo, el tema de las adicciones era un tema que él hablaba", le preguntó la periodista a Ochoa.

Ante la consulta, el panelista aclaró que el mayor enojo no habría estado relacionado únicamente con las adicciones, sino especialmente con las escenas que mostraban situaciones de violencia y destrato hacia Sofía Gala.

Por otro lado, Ochoa también recordó las repercusiones que tuvo la serie para Sofía Gala, quien fue consultada en distintas entrevistas sobre la representación de Luis Vadalá y su vínculo con él. Según relató, la actriz expresó una postura que habría profundizado el malestar de Ingrid.

"A partir de la serie, también a Sofía Gala la buscaron en muchas notas y le preguntaron por Luis Vadalá, y dijo: 'La serie se quedó corta'. La verdad que esto fue lo que más a Ingrid le molestó. Y la verdad que ella dijo: 'Hasta que yo me muera voy a defender el honor de mi papá, porque no es la persona que están poniendo en la serie y tampoco es la persona que todo el mundo cree que es el de los medios'", concluyó Ochoa.

     

 

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