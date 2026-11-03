Crece el escándalo por la serie de Moria Casán: la millonaria cifra que reclama la familia Vadalá

¿Qué escenas de la serie fueron las que más molestaron a Ingrid Vadalá?

Durante el intercambio, Pilar Smith quiso saber cuáles habían sido los aspectos de la ficción que más incomodaron a la hija de Luis Vadalá. "¿Qué fue lo que más le molestó? Porque digo, el tema de las adicciones era un tema que él hablaba", le preguntó la periodista a Ochoa.

Ante la consulta, el panelista aclaró que el mayor enojo no habría estado relacionado únicamente con las adicciones, sino especialmente con las escenas que mostraban situaciones de violencia y destrato hacia Sofía Gala.

Por otro lado, Ochoa también recordó las repercusiones que tuvo la serie para Sofía Gala, quien fue consultada en distintas entrevistas sobre la representación de Luis Vadalá y su vínculo con él. Según relató, la actriz expresó una postura que habría profundizado el malestar de Ingrid.

"A partir de la serie, también a Sofía Gala la buscaron en muchas notas y le preguntaron por Luis Vadalá, y dijo: 'La serie se quedó corta'. La verdad que esto fue lo que más a Ingrid le molestó. Y la verdad que ella dijo: 'Hasta que yo me muera voy a defender el honor de mi papá, porque no es la persona que están poniendo en la serie y tampoco es la persona que todo el mundo cree que es el de los medios'", concluyó Ochoa.