Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y su estado es reservado: "Le cortaron dos centímetros de cada..."

Ochoa contó que consultó a fuentes médicas para entender el origen del problema. " Esto se debe al deterioro producido por la droga", le habrían asegurado sobre el detonante de la enfermedad. Y agregó: " Me dijeron que si consumís es algo que puede pasar porque la droga deteriora el pulmón y pueden ingresar bacterias".

Los partes oficiales se manejan con máxima discreción mientras se sostiene el complejo tratamiento: "Está muy delicado en terapia intensiva y la única persona que lo acompaña es su hermana".

La evolución durante las próximas horas será clave para determinar cómo responde al tratamiento y cuál es su evolución tras la intervención. Por el momento, permanece bajo monitoreo constante y con atención médica permanente, a la espera de conocer cómo atraviesa este período. "El cuadro es grave y el diagnóstico a esta hora es reservado", cerró el panelista.

La recaída de Daniel Osvaldo en 2025

A comienzos de 2025, Daniel Osvaldo había atravesado una nueva recaída que volvió a generar preocupación por su estado personal. En ese contexto, Angie Balbiani reveló en Puro Show (El Trece) detalles sobre el momento que atravesaba el exfutbolista y también habló de la situación judicial que enfrentaba en Italia.

"Hablé con el entorno de él y están muy sorprendidos porque él estaba haciendo las cosas bien. Estaba llevando a sus hijos a encuentros con amigos, los llevó a la cancha de Boca, él estaba siendo presente", contó la panelista.

Según Balbiani, Osvaldo tenía tres antecedentes judiciales vinculados al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de sus dos hijas con Elena Braccini, quienes viven en Italia. En ese país, explicó la comunicadora, la falta de pago puede constituir un delito y derivar en consecuencias penales.

Inmediatamente, recordó que "tiene tres antecedentes en la Justicia, que tienen que ver con la falta del pago de la cuota alimentaria".

"Estamos acostumbrados en Argentina a hablar de la falta de pagos y que a los padres no les pase nada", siguió y detalló: “Pero el problema acá se da en Italia. Él tiene dos hijas con Elena Braccini, que viven en Italia. Y que en Italia no pagar la cuota alimentaria es un delito muy grave. Que si no se soluciona, tiene que ir a la cárcel”.

Además, Balbiani señaló que la cuota alimentaria era de "400 euros al mes" y consideró: "La verdad es que era bastante benévola la cuota que tenía que pagar".