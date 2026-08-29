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Se filtró un explosivo chat entre exparticipantes de Gran Hermano y se dijeron de todo: "Vieja..."

Los exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada siguen dejando en evidencia sus diferencias, incluso en los grupos de WhatsApp que comparten.

29 ago 2026, 21:00
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Se filtró un explosivo chat entre exparticipantes de Gran Hermano y se dijeron de todo: Vieja...

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Si hay algo que esta edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) regaló fue contenido. Los participantes se mostraron sumamente confrontativos, tanto dentro como fuera de la casa, y varios de los cruces que protagonizaron continuaron incluso después de abandonar el reality.

Una de las grandes protagonistas de esas polémicas fue Danelik. Tras ser expulsada por el escándalo que protagonizó con Campanita, la participante volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un fuerte cruce que tuvo en el chat de WhatsApp con sus compañeros del programa.

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En ese espacio, se cruzó duramente con La Maciel y ambas intercambiaron fuertes comentarios, demostrando que las diferencias que arrastraban desde su paso por la casa todavía están lejos de quedar atrás. El chat que publicó Matías terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de enfrentamiento entre las dos.

Qué dicen los chats entre los ex Gran Hermano

El cruce comenzó cuando Danelik cuestionó duramente a La Maciel y lanzó: Maciel sos una vieja resentida. Lejos de bajar el tono, continuó con su descargo y profundizó sus críticas: “El odio que tenes en el alma no se te cura con nada.

La participante también hizo referencia a otras personas del grupo que, según sus palabras, habían hablado mal de ella: Y también los que hablan mierda.

En medio de la tensión, Manu intervino con un comentario que reflejó el clima que se había generado en el chat: Se pudrió.

La pareja de Brian Sarmiento, lejos de frenar, redobló la apuesta y dejó en claro que no le preocupaban las opiniones de quienes la cuestionaban: SOPORTENNNNNNNN. Luego, marcó distancia de manera contundente y aseguró que esas personas nunca formaron parte de su vida: No tuvieron espacio en mi vida nunca.

Finalmente, cerró su intervención con una frase tajante, dejando en claro que tampoco piensa permitir que lo tengan en el futuro:“Y jamás lo tendrán”. Antes de terminar, agregó:“Besos”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Danelik respondió de manera contundente y apuntó directamente contra quienes hablaban de ella: Si no me nombras no tenes vistas. La Maciel, por su parte, retrucó con una breve respuesta: Ponemos entre todos.

La tensión continuó durante algunos mensajes más. Danelik compartió dos archivos de una sola visualización y, después de enviarlos, decidió ponerle punto final al intercambio: Chau y No respondo más.

Sin embargo, La Maciel volvió a intervenir y cerró el intercambio con una frase que quedó picando: Antes que tome la decisión de ser vegana.

En medio de la conversación, La Maciel explicó por qué había decidido dejar de comer carne: “ ¿Por qué? El otro día vi un video de vaquitas y, no sé, me dio cosa ”.

La respuesta de Danelik volvió a ser contundente: “Vieja loca”. Y volvió a apuntar contra ella: “Resentida”.

     

 

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