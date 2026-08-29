Se filtró un explosivo chat entre exparticipantes de Gran Hermano y se dijeron de todo: "Vieja..."

La participante también hizo referencia a otras personas del grupo que, según sus palabras, habían hablado mal de ella: “Y también los que hablan mierda”.

En medio de la tensión, Manu intervino con un comentario que reflejó el clima que se había generado en el chat: “Se pudrió”.

La pareja de Brian Sarmiento, lejos de frenar, redobló la apuesta y dejó en claro que no le preocupaban las opiniones de quienes la cuestionaban: “SOPORTENNNNNNNN”. Luego, marcó distancia de manera contundente y aseguró que esas personas nunca formaron parte de su vida: “No tuvieron espacio en mi vida nunca”.

Finalmente, cerró su intervención con una frase tajante, dejando en claro que tampoco piensa permitir que lo tengan en el futuro:“Y jamás lo tendrán”. Antes de terminar, agregó:“Besos”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Danelik respondió de manera contundente y apuntó directamente contra quienes hablaban de ella: “Si no me nombras no tenes vistas”. La Maciel, por su parte, retrucó con una breve respuesta: “Ponemos entre todos”.

La tensión continuó durante algunos mensajes más. Danelik compartió dos archivos de una sola visualización y, después de enviarlos, decidió ponerle punto final al intercambio: “Chau” y “No respondo más”.

Sin embargo, La Maciel volvió a intervenir y cerró el intercambio con una frase que quedó picando: “Antes que tome la decisión de ser vegana”.

En medio de la conversación, La Maciel explicó por qué había decidido dejar de comer carne: “ ¿Por qué? El otro día vi un video de vaquitas y, no sé, me dio cosa ”.

La respuesta de Danelik volvió a ser contundente: “Vieja loca”. Y volvió a apuntar contra ella: “Resentida”.