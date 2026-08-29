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Julieta Poggio reveló la insólita exeriencia sexual que tuvo con su novio: "Probamos"

Julieta Poggio pasó por PH: Podemos Hablar y allí confesó que, mientras estaba acostada con su novio, se le ocurrió probar una particular experiencia íntima.

29 ago 2026, 23:38
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Julieta Poggio reveló la insólita exeriencia sexual que tuvo con su novio: Probamos

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Julieta Poggio es una de las figuras que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de hablar sobre su intimidad, sus deseos y la manera en que vive su relación de pareja. Tal es esa libertad que la ex participante de Gran Hermano mantiene un vínculo abierto junto a su novio y, lejos de ocultarlo, en distintas oportunidades se animó a contar detalles sobre esta dinámica que experimenta.

Este sábado 29 de agosto, fue una de las invitadas de PH: Podemos Hablar (Telefe), junto a Maxi López, Gastón Edul, Georgina Barbarossa e Ingrid Grudke, donde habló abiertamente sobre la relación que mantiene con su pareja y explicó cómo funcionan los acuerdos que establecieron para llevar adelante un vínculo abierto.

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Durante la charla, la actriz contó cuáles son las reglas que ambos decidieron respetar para que esta dinámica no afecte el amor ni la confianza que construyeron. Además, remarcó la importancia de mantener una comunicación constante y establecer límites claros para cuidar la relación y fortalecer el vínculo entre ambos.

Sin embargo, el momento más destacado llegó cuando contó que experimentó una situación que había contado Diego Leuco en el mismo programa semanas atrás, cuando relató que una persona le había pedido que le chupara el ojo durante el acto sexual.

Cuando vi lo del ojo, lo tuve que probar con mi novio. Lo probamos, contó Julieta. La respuesta generó sorpresa en Andy Kusnetzoff, quien la interrumpió de inmediato para preguntarle: “¿Vos miraste PH, tuviste sexo y dijiste ‘lo tengo que probar’?”.

Sin embargo, la actriz aclaró que no fue exactamente así y explicó cómo surgió el particular momento con su pareja: No, estábamos acostados en la cama y dije: ‘Ahora necesito saber qué se siente, porque capaz que hay algo ahí en el ojo’. Probamos, pero qué sé yo”.

Cómo fue el beso de Julieta Poggio y Daniela Celis

Julieta Poggio y Daniela Celis protagonizaron una inesperada escena durante una función de Sex que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Las dos amigas se encontraron entre el público y terminaron dándose un beso en la boca frente a todos, en un momento que quedó registrado en video.

Julieta había asistido al espectáculo acompañada por La Reini Gonet para ver a Daniela, quien forma parte del elenco. En medio de la función, la actriz se acercó al sector donde estaban sus amigas y, lejos de pasar desapercibida, terminó protagonizando un inesperado momento de complicidad con Poggio.

La escena fue captada por una persona que se encontraba entre el público y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. El beso entre las dos ex participantes de Gran Hermano sorprendió a quienes estaban presentes y rápidamente generó todo tipo de comentarios.

El particular momento ocurrió durante una noche muy especial para la ex de Thiago Medina, quien tiempo atrás había contado cuánto deseaba formar parte de Sex, espectáculo al que había asistido varias veces antes de convertirse en integrante del elenco.

Vine a ver sola el show de mis sueños ”, había expresado la actriz antes de cumplir uno de sus grandes deseos.

Finalmente, Celis consiguió sumarse a la obra y celebró la posibilidad de debutar en un espectáculo que ya conocía como espectadora: “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”.

     

 

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