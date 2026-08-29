Las fotos de la increíble despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil junto a famosas

La diversión tampoco faltó durante la estadía. En una de las noches, el grupo decidió salir a cenar al restaurante Pink Flamingo y sorprendió con un particular disfraz de conejitas. La celebración también incluyó momentos más relajados, con comida en la habitación, salidas nocturnas y varias horas de playa.

Aunque la cantante estuvo rodeada de amigas, hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención: Pedro Rosemblat no formó parte del viaje. Sin embargo, Lali encontró una manera muy particular de llevarlo consigo. Entre sus pertenencias llevó una careta con el rostro del periodista, que incluso apareció en una de las fotografías que compartió durante la escapada.

El detalle no pasó inadvertido y terminó convirtiéndose en una de las postales más divertidas del viaje, mientras Lali disfruta de sus últimos momentos de soltería antes del esperado casamiento.

Las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito