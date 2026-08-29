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Las fotos de la increíble despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil junto a famosas

Lali Espósito viajó a Brasil para celebrar su despedida de soltera junto a varias famosas amigas. Durante su estadía, disfrutaron a más no poder de la playa, el sol y unos días de diversión antes de dar el "si".

29 ago 2026, 21:53
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Las fotos de la increíble despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil junto a famosas

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Lali Espósito atraviesa una etapa de mucha celebración y todo indica que el casamiento con Pedro Rosemblat está cada vez más cerca. Aunque ninguno de los dos confirmó cuándo será la boda, la cantante protagonizó en las últimas horas un viaje que rápidamente fue interpretado como una despedida de soltera.

La artista armó un plan especial junto a varias de sus amigas y eligió Brasil como destino para disfrutar de unos días de descanso y diversión. La escapada estuvo marcada por la playa, el sol, las salidas y distintos festejos que quedaron registrados en las redes sociales.

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Una de las que compartió imágenes del viaje fue Mery del Cerro, quien publicó un álbum con varias postales de la celebración. Allí también aparecieron Cande Vetrano, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros, todas integrantes del grupo que acompañó a Lali durante esta particular escapada.

Las fotografías no tardaron en generar repercusión entre los seguidores de las famosas. La publicación acumuló más de 50 mil “me gusta” y recibió numerosos mensajes, entre ellos uno muy especial de la protagonista de la celebración, que expresó todo su cariño hacia sus amigas: Las amo mal.

La diversión tampoco faltó durante la estadía. En una de las noches, el grupo decidió salir a cenar al restaurante Pink Flamingo y sorprendió con un particular disfraz de conejitas. La celebración también incluyó momentos más relajados, con comida en la habitación, salidas nocturnas y varias horas de playa.

Aunque la cantante estuvo rodeada de amigas, hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención: Pedro Rosemblat no formó parte del viaje. Sin embargo, Lali encontró una manera muy particular de llevarlo consigo. Entre sus pertenencias llevó una careta con el rostro del periodista, que incluso apareció en una de las fotografías que compartió durante la escapada.

El detalle no pasó inadvertido y terminó convirtiéndose en una de las postales más divertidas del viaje, mientras Lali disfruta de sus últimos momentos de soltería antes del esperado casamiento.

Las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito

     

 

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